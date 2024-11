Cornaglia y la reforma constitucional: "Pullaro solo quiere la reelección"

Guillermo Cornaglia, presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, manifestó la postura del espacio político ante el debate sobre la reforma constitucional en la provincia.

“Nadie puede apoyar lo que no conoce. A nosotros, como partido, en ningún momento se nos explicó qué se pretende reformar de la Constitución santafesina. No es no, no sabemos qué quieren. No nos invitaron para explicarnos lo que pretenden modificar”, indicó en primer lugar Cornaglia en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Es prematuro enterarse y estudiar en un solo día, para enriquecer las modificaciones. Se dice que hace tanto tiempo que pretenden la reforma, entonces por qué no nos consultaron. Estaba toda la gente de Perotti. Todos coincidieron con lo que el Partido Justicialista piensa. Seríamos poco serios si dijéramos que sí, sin saber qué se cambia. Parece que Pullaro solo quiere la reelección. La reforma previsional y judicial las hicieron sin consultarnos y con esta Constitución”, precisó.

Sobre la presencia del senador santafesino Armando Traferri en el debate y su imputación por vínculos delictivos, el presidente del PJ expresó: “¿Dónde están las pruebas contra Traferri? ¿Por qué no está preso? Él renunció a sus fueros. Lo que habían presentado los fiscales no fue convincente”.