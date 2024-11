Blanco: "La reforma constitucional es una cuenta pendiente"

Joaquín Blanco, diputado del Partido Socialista (PS), apoyó la reforma constitucional que propone el frente Unidos para Cambiar Santa Fe.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Somos 10 partidos políticos que asumimos el compromiso de cambiar Santa Fe. La reforma constitucional es una cuenta pendiente de la democracia santafesina. Queremos un proceso amplio, concreto, no amañado”, señaló Blanco en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, al tiempo que aclaró: “No puede haber funcionario que sea constituyente y cobre dos sueldos”.

“Buscamos relección para todos los cargos. Un mandato, vas a elecciones, si la gente te ratifica, otro mandato más. Es lo más sano para la democracia. La renovación oxigena a la política”, aseguró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y, en torno a la postura de la oposición, manifestó: “El tema es la Cámara de Diputados, que es la más política y diversa. Hay que avanzar en un diálogo con el Partido Justicialista, que no dice que no a la reforma, buscan diálogo, y nosotros estamos convencidos de diálogo. El ciudadano con su voto define la constituyente, no la rosca”.