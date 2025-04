Milei dijo que concluyó la etapa de estabilización: "Es hora del crecimiento"

El presidente Javier Milei habló ante inversores y economistas este miércoles en la Expo EFI 2025 y aseguró que "la inflación tiene fecha de defunción a mitad del año que viene y ahora es el momento de pensar en crecer". A su vez, el mandatario insistió en que este es "el mejor gobierno de la historia argentina".

Entre varios temas, Milei hizo referencia en su discurso a la salida del cepo cambiario. "El cepo es una herramienta monstruosa, porque no permite que ustedes puedan ahorrar en la moneda que quieran. Influye sobre el futuro", sostuvo.

También destacó el acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional y fustigó a los críticos de su Gobierno que vaticinaban que no iba a poder lograrlo: "Que la vayan a buscar, la tienen adentro", arremetió.

El jefe de Estado agradeció al equipo de Gobierno por el "coraje de acompañarme en esta jugada verdaderamente heroica" y agradeció "muy especialmente a quien se sentó en la peor de las sillas eléctricas, el mejor ministro de Economía de la historia, Luis Caputo".

"Con Toto tenemos una relación simbiótica", agregó el Presidente, mientras enfocaban a ministro sentado en primera fila.

Milei criticó a los "ñoños republicanos" que critican las formas en que se expresa y gobierna, entre ellas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue inicialmente aprobado por un decreto presidencial.

El acuerdo luego recibió el acompañamiento de la Cámara de Diputados, sobre lo cual Milei dijo: "No me importan sus argumentos, yo juego dentro de la ley, soy bilardista", señaló.

"Concluimos la etapa de la estabilización, hoy es la hora del crecimiento económico", sostuvo Milei, quien aclaró: "No quiere decir que las cosas estén perfectas".

Milei dijo que "siempre el eje es el equilibrio fiscal" y volvió a defender al titular del Palacio de Hacienda.

Además, el Presidente dijo: "Abrimos el cepo, porque la libertad no se negocia, la política en este Gobierno se guía por la ética. Es una herramienta monstruosa, no permite que se elija en qué ahorrar. La miserabilidad política decía que no íbamos a abrir el cepo cambiario en un año electoral, que no nos íbamos a arriesgar".

Milei destacó que "con la motosierra iniciamos el ajuste más grande de la historia de la humanidad", y elogió al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En cuanto a la negociación con el FMI, Milei dijo que "el problema más grave fue la estupidez de ley que sacó Martín Guzmán que obliga a tener que pasar a un programa del Fondo por el Congreso, el lugar donde están los degenerados fiscales".

"El Congreso es el lugar donde debería respirarse la restricción presupuestaria, pero deben respirar con la máscara de buzo", ironizó.

Por otra parte, Milei señaló: "Hoy nosotros somos admirados en todas partes y Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano) recorre el mundo explicando el caso argentino".

También elogió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Con Patricia les ganamos la calle a los delincuentes y la Argentina es un país sin piquetes", destacó.

Informe de Ariel Rodríguez.