Diego Poggi y Santiago Larrivey: Rumores de infidelidad sacuden la escena mediática argentina

Diego Poggi y Santiago Larrivey se convirtieron en el centro de atención luego de que surgieran rumores de una supuesta infidelidad del periodista hacia su prometido. Todo comenzó cuando un post en la red social X sugirió que ambos fueron vistos juntos en situaciones comprometedora en un baño de Telefe.

Ante estos rumores, Larrivey rechazó las afirmaciones y explicó: 'Es imposible en Telefe. Obviamente es mentira. A Diego no lo conocía hasta que salí de la casa. Lo conocí más en el All Access y la verdad es que es respetuoso'.

Continuando en la misma línea, agregó: 'Me parece que el rumor salió de una vez que vieron a Poggi en el debate y el fandom de Furia inventó este rumor para perjudicarlo'. Larrivey enfatizó que ambos están en pareja y destacó lo atractivo que es Poggi, aunque reiteró que no hay nada entre ellos.

El ex participante de Gran Hermano también afirmó: 'Es un invento de alguien que... Si yo fuera a engañar a mi novio, no lo haría en Telefe. Tengo casa y hay un millón de lugares, pero no lo haría en los baños de Telefe, no tiene lógica'.

Más tarde, durante un streaming del reality, Larrivey bromeó diciendo: 'Lo nuestro es imposible, Diego', y añadió: 'Inventos, inventos de la gente, mal'. Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando un perfil privado en Instagram, supuestamente de Poggi, compartió frases que podrían aludir a su actual situación emocional: 'A veces, las promesas más dulces esconden las mentiras más amargas' y 'Por un poco de leche, te cagaste en todo'.