Consultor ganadero aseguró que esperan "retenciones cero" para la carne

El gobierno argentino planea anunciar una baja permanente de las retenciones a la carne de novillo durante la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, programada para este sábado. Javier Milei, presidente de la Nación, utilizará este evento para enviar una señal clara al sector agropecuario.

Según el consultor ganadero Víctor Tonelli, "hay mucha expectativa claramente" en el sector respecto a este anuncio. Aunque no hay confirmaciones oficiales, se especula que las retenciones actuales del 6,75% podrían eliminarse, beneficiando así tanto a la carne vacuna como a la de pollo, que actualmente también enfrenta este impuesto.

En cuanto al impacto de esta medida, Tonelli explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que "en el caso de carne, retención en cero" es lo que se espera. Aseguró que esta reducción podría significar un ahorro de entre 120 y 140 millones de dólares anuales para el sector exportador, lo que representaría un avance significativo en términos de competitividad. "Cuatro puntos en la competencia es muy importante", subrayó.

El consultor también mencionó la posibilidad de un anuncio adicional que permitiría a Argentina incrementar su cuota de exportación a Estados Unidos de 20,000 a 80,000 toneladas libres de arancel, lo que sería un gran atractivo en el mercado internacional.

Sin embargo, Tonelli aclaró que "un estímulo a la producción genera mayor inversión, genera mayor incremento de producción y más oferta futuro", aunque no se espera que esto se traduzca inmediatamente en precios más bajos para el consumidor. "En el corto plazo, al consumidor no le cambia nada", añadió. Respecto a la situación del pollo, el consultor indica que también se espera una reducción de las retenciones a cero, lo que representaría un alivio para el sector avícola. "El pollo no la está teniendo demasiado fácil", comentó.

Finalmente, Tonelli advirtió que si el gobierno se queda solo con la baja de retenciones en la carne y no ofrece medidas para el sector agrícola, "se queda corto". Los productores agrícolas, enfrentando bajos precios internacionales, también requieren atención. "Van a festejar los ganaderos, pero el sector agrícola necesita una respuesta", concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.