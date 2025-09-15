En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

Comienza el juicio contra el exjefe de fiscales Patricio Serjal

La Fiscalía solicita una condena de 12 años de prisión por varios delitos, incluyendo organización ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público.

15/09/2025 | 08:13Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El exjefe de fiscales de la región, Patricio Serjal.

  1.

    Audio. Comienza el juicio contra el exjefe de fiscales Patricio Serjal

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

El Centro de Justicia Penal de Rosario inicia este lunes el juicio oral y público contra el exjefe de fiscales de la región, Patricio Serjal, quien enfrenta acusaciones de corrupción. La Fiscalía solicita una condena de 12 años de prisión por varios delitos, incluyendo organización ilícita y otros delitos relacionados con el incumplimiento de deberes.

El fiscal José Luis Caterina, junto a la fiscal María de los Ángeles Granato, se preparan para escuchar los detalles del caso. "Nosotros decidimos llevarlo a juicio para no alargar más esta situación", afirmó Caterina, refiriéndose a la decisión de avanzar con el juicio a pesar de la existencia de otros imputados, como el senador Armando Traferri.

Serjal, quien fue el jefe de 80 fiscales en la ciudad, llega al juicio en libertad, tras haber estado en prisión preventiva y luego en arresto domiciliario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El proceso judicial está previsto para durar tres semanas y se centra en la supuesta cobertura judicial de una operatoria de juego clandestino que involucra a civiles y empresarios. "La fiscalía va a tratar de mostrar cómo se brindó esa cobertura", explicó Caterina.

Además de Serjal, el exempleado judicial Nelson Ugolini también es imputado, con una pena solicitada de cinco años. Caterina confirmó que "está prevista también la pena de inhabilitación" para ambos acusados.

El tribunal está compuesto por tres jueces, y el juicio se espera que comience en minutos. La sociedad observa con atención este caso que ha generado un escándalo en el sistema judicial de Rosario.

Informe de Juan Cruz Albergoli.

Lectura rápida

¿Qué inicia el Centro de Justicia Penal de Rosario? El juicio oral y público contra el exjefe de fiscales Patricio Serjal por acusaciones de corrupción.

¿Quiénes son los fiscales del caso? Los fiscales son José Luis Caterina y María de los Ángeles Granato.

¿Cuánto tiempo durará el juicio? El juicio está previsto para durar tres semanas.

¿Dónde se lleva a cabo el juicio? En el Centro de Justicia Penal de Rosario.

¿Por qué es significativo este caso? Porque ha generado un escándalo en el sistema judicial de Rosario.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho