Comienza el juicio contra el exjefe de fiscales Patricio Serjal

El Centro de Justicia Penal de Rosario inicia este lunes el juicio oral y público contra el exjefe de fiscales de la región, Patricio Serjal, quien enfrenta acusaciones de corrupción. La Fiscalía solicita una condena de 12 años de prisión por varios delitos, incluyendo organización ilícita y otros delitos relacionados con el incumplimiento de deberes.

El fiscal José Luis Caterina, junto a la fiscal María de los Ángeles Granato, se preparan para escuchar los detalles del caso. "Nosotros decidimos llevarlo a juicio para no alargar más esta situación", afirmó Caterina, refiriéndose a la decisión de avanzar con el juicio a pesar de la existencia de otros imputados, como el senador Armando Traferri.

Serjal, quien fue el jefe de 80 fiscales en la ciudad, llega al juicio en libertad, tras haber estado en prisión preventiva y luego en arresto domiciliario.

El proceso judicial está previsto para durar tres semanas y se centra en la supuesta cobertura judicial de una operatoria de juego clandestino que involucra a civiles y empresarios. "La fiscalía va a tratar de mostrar cómo se brindó esa cobertura", explicó Caterina.

Además de Serjal, el exempleado judicial Nelson Ugolini también es imputado, con una pena solicitada de cinco años. Caterina confirmó que "está prevista también la pena de inhabilitación" para ambos acusados.

El tribunal está compuesto por tres jueces, y el juicio se espera que comience en minutos. La sociedad observa con atención este caso que ha generado un escándalo en el sistema judicial de Rosario.

Informe de Juan Cruz Albergoli.