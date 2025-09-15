Cococcioni reveló detalles del "escondite" de Bilbao en barrio Martin

La captura de Waldo Alexis Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe, generó repercusiones significativas en la provincia. Bilbao fue detenido el viernes en un departamento en barrio Martín, donde su pareja cumplía arresto domiciliario. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, la importancia de esta captura, que se dio tras un trabajo conjunto de inteligencia policial.

“Era una persona que había estado circulando por distintos lugares y había noticias de él en varias provincias”, afirmó Cococcioni. El ministro explicó que, aunque el lugar había sido controlado por fuerzas federales, no se realizaba un seguimiento específico para la captura de Bilbao, sino para verificar el cumplimiento del arresto domiciliario de su pareja.

Durante el allanamiento, Bilbao intentó escapar, utilizando un escondite en el departamento. “Tenía un sector que estaba relativamente inaccesible y que usaba como escondite”, señaló Cococcioni. Sin embargo, la operación policial fue efectiva y logró la detención antes de que pudiera escapar.

El ministro también comentó sobre la recompensa de 50 millones de pesos ofrecida por información que condujera a la captura de Bilbao, indicando que la información llegó a través de tareas de inteligencia y no exclusivamente por la recompensa. “Hay una mesa de inteligencia con el Ministerio de Seguridad Nacional y las fuerzas federales”, explicó.

Respecto a la redistribución de la recompensa tras la captura de Bilbao, Cococcioni anunció que se reunirá esta semana el bloque de capturas de alto perfil para determinar nuevos objetivos. “Es una decisión muy clara del gobernador que todos los homicidios en Santa Fe tengan una recompensa de base”, afirmó.

El ministro también se refirió a la situación de la pareja de Bilbao, quien fue trasladada a un penal tras la revocación de su arresto domiciliario. Cococcioni expresó su preocupación por los controles realizados por Gendarmería, sugiriendo que deben ser más exhaustivos. “Si Gendarmería pasaba un poquito más allá de la puerta, podría haber visto a este prófugo”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.