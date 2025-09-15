En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

Cococcioni reveló detalles del "escondite" de Bilbao en barrio Martin

El ministro de Seguridad dijo que en el departamento en el que hallaron a quien era de los prófugos más buscados había un "sector inaccesible".

15/09/2025 | 08:42Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

  1.

    Audio. Cococcioni reveló detalles del "escondite" de Bilbao en barrio Martin

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

La captura de Waldo Alexis Bilbao, uno de los prófugos más buscados en Santa Fe, generó repercusiones significativas en la provincia. Bilbao fue detenido el viernes en un departamento en barrio Martín, donde su pareja cumplía arresto domiciliario. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, la importancia de esta captura, que se dio tras un trabajo conjunto de inteligencia policial.

“Era una persona que había estado circulando por distintos lugares y había noticias de él en varias provincias”, afirmó Cococcioni. El ministro explicó que, aunque el lugar había sido controlado por fuerzas federales, no se realizaba un seguimiento específico para la captura de Bilbao, sino para verificar el cumplimiento del arresto domiciliario de su pareja.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante el allanamiento, Bilbao intentó escapar, utilizando un escondite en el departamento. “Tenía un sector que estaba relativamente inaccesible y que usaba como escondite”, señaló Cococcioni. Sin embargo, la operación policial fue efectiva y logró la detención antes de que pudiera escapar.

El ministro también comentó sobre la recompensa de 50 millones de pesos ofrecida por información que condujera a la captura de Bilbao, indicando que la información llegó a través de tareas de inteligencia y no exclusivamente por la recompensa. “Hay una mesa de inteligencia con el Ministerio de Seguridad Nacional y las fuerzas federales”, explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a la redistribución de la recompensa tras la captura de Bilbao, Cococcioni anunció que se reunirá esta semana el bloque de capturas de alto perfil para determinar nuevos objetivos. “Es una decisión muy clara del gobernador que todos los homicidios en Santa Fe tengan una recompensa de base”, afirmó.

El ministro también se refirió a la situación de la pareja de Bilbao, quien fue trasladada a un penal tras la revocación de su arresto domiciliario. Cococcioni expresó su preocupación por los controles realizados por Gendarmería, sugiriendo que deben ser más exhaustivos. “Si Gendarmería pasaba un poquito más allá de la puerta, podría haber visto a este prófugo”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Quién fue capturado en Santa Fe?
Waldo Alexis Bilbao, uno de los prófugos más buscados.

¿Cuándo fue la captura?
El viernes, durante un allanamiento en un departamento.

¿Dónde fue detenido Bilbao?
En un departamento del barrio Martín, donde su pareja cumplía arresto domiciliario.

¿Cuál fue la recompensa por información sobre Bilbao?
Se ofrecieron 50 millones de pesos por información que condujera a su captura.

¿Qué sucedió con la pareja de Bilbao tras su captura?
Fue trasladada a un penal tras la revocación de su arresto domiciliario.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho