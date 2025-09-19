Alarma en Santa Fe: "La caída de la actividad aún no se traduce en desempleo"

El ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, expresó su preocupación por el deterioro económico que enfrenta la región y el país. En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Báscolo señaló que "en los últimos 3, 6 meses de gobierno del presidente Javier Milei, el deterioro ha sido muy importante en la economía, en la micro y en la macro".

La situación se agrava con el desempleo en Gran Rosario, que alcanza un 7,7%, una de las cifras más altas de Argentina, con 55.000 rosarinos buscando empleo sin éxito.

Báscolo no coincidió con la afirmación del presidente sobre que "lo peor ya pasó". Según él, "estamos seguros de que el tercer trimestre será mucho más complicado que el que se está publicando hoy". Destacó que "hay atrasos en los pagos de sueldo" y que el desempleo se manifiesta después de seis meses de dificultades en las empresas. La situación se complica aún más con la suba de las tasas de interés, que afecta tanto a las empresas como al Estado.

El ministro también mencionó la importancia del sector industrial en Santa Fe, que representa el 25% de los 520.000 puestos de trabajo formales en la provincia. "El sector más perjudicado es sin duda el de las construcciones", indicó, y agregó que "la apertura de las importaciones en condiciones de no igualdad de competencia" y el contrabando son factores que agravan la crisis.

En cuanto al comercio, Báscolo señaló que "es uno de los pocos sectores que no perdió empleo" en la provincia, aunque advirtió: "Las caídas que se están dando en el sector industrial y en el sector comercio todavía no se traducen en caídas de empleo. Me refiero a que se están haciendo enormes esfuerzos para sostener la fuente de trabajo, porque si uno mira las estadísticas de las caídas que hay en la industria, de las caídas que hay en el comercio…por eso digo que todo esto es un proceso que lleva tiempo y que nosotros estamos viendo hoy que hay sectores que están en una situación muy crítica".

El ministro también aborda el conflicto en empresas como Celulosa y Vassali, donde se han registrado dificultades en los pagos y la falta de asistencia a audiencias. "Estamos trabajando para acercar a las partes y resolver la situación", destacó Báscolo.

Entrevista de Hernán Funes.