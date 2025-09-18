Más gente busca, pero no todos consiguen: desempleo subió al 7,7% en Rosario

Aunque en el segundo trimestre de 2025 se registró un incremento en la cantidad de personas empleadas en el Gran Rosario, la desocupación también aumentó y alcanzó el 7,7%, tal cual publicó este jueves el Indec. Esta cifra representa un alza de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior y refleja que unas 5.000 personas más quedaron desempleadas en la región.

La razón principal de este fenómeno radica en el marcado aumento de la tasa de actividad, que pasó del 50,2% en el primer trimestre al 52,8% en el segundo, una de las más altas del país. Este incremento en la oferta laboral no logró ser absorbido en su totalidad por el mercado, lo que generó una mayor presión sobre el empleo.

A pesar de que la tasa de empleo también creció, llegando al 48,8%, la subocupación se disparó al 9,9%, lo que indica que buena parte de los nuevos puestos de trabajo son de menor calidad o con jornadas reducidas. De hecho, se contabilizan 19.000 nuevos trabajadores que cumplen menos de 35 horas semanales.

Un dato preocupante se registró en el aglomerado San Nicolás - Villa Constitución, una zona clave del corredor siderúrgico, donde el desempleo trepó al 9,3%, posicionándose como la tercera región con mayor desocupación del país.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la desocupación en los 31 principales aglomerados urbanos del país se mantuvo en el 7,6%, sin variaciones respecto al mismo trimestre de 2024. Sin embargo, la estabilidad del índice se explica por una baja tanto en la tasa de actividad como en la de empleo, que pasaron del 48,1% al 48,1% y del 44,8% al 44,5%, respectivamente.

En cambio, el Gran Rosario mostró una dinámica distinta: 31.000 personas más se volcaron al mercado laboral, de las cuales 25.000 lograron conseguir empleo, mientras que las restantes 5.000 engrosaron las filas del desempleo.

En el Gran Santa Fe, la desocupación alcanzó el 5,5% en el segundo trimestre de 2025. Aunque esta cifra representa una mejora frente al 8,1% registrado en el mismo período del año pasado, también marca un retroceso con respecto al trimestre anterior, cuando el desempleo fue del 4,4%. Según el INDEC, más de 13.000 santafesinos buscan trabajo sin éxito.