Ropa en Rosario, entre costos e importación: "A nivel industria, espantoso"
Desde la Cámara Industrial de la Indumentaria local señalaron que hoy solo el 30% del mercado está compuesto por producción nacional, mientras que un 70% corresponde a productos importados.
25/08/2025 | 18:11Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El rubro Indumentaria y calzado mostró en abril un crecimiento de 7% interanual.
FOTO: Más de la mitad de la gente no encuentra talle en Argentina: qué pasa con la ley.
Qué pasa con la indumentaria en Rosario: hablaron de la cámara industrial.
El presidente de la Cámara Industrial de la Indumentaria de Rosario, Mario Giambattistelli, analizó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario sobre la situación actual de la industria textil en la ciudad y a nivel nacional, destacando un panorama desalentador para la producción local.
"A nivel de nuestra industria, espantoso", afirmó Giambattistelli, quien señaló que solo el 30% del mercado está compuesto por producción nacional, mientras que un 70% corresponde a productos importados.
Ropa cara. Arreglar en vez de comprar: las mercerías recobran protagonismo en Rosario
La posibilidad de adaptar la ropa a las necesidades del cliente —ya sea por comodidad, moda o ahorro— hace que el rubro siga siendo relevante. Informe desde un local clásico en Pichincha.
Giambattistelli explicó que la situación en Rosario es similar a la del resto del país. "Si usted entra en la página de ProTejer, tienen el 75% de la capacidad ociosa hoy", añadió, refiriéndose a los productores de tela.
La competencia desleal de marcas extranjeras que ingresan al país sin aranceles agrava aún más la situación de los productores locales. "Esto lo venimos sufriendo desde que se sacaron los aranceles en nuestra industria", sostuvo.
Crisis económica. Empresario textil: "La palabra pymes no existe en el Gobierno"
Camilo Alan, con muchos años en el sector, cuestionó las políticas nacionales y se refirió al dólar y la inflación.
En cuanto a los precios de la indumentaria en Rosario, Giambattistelli mencionó que ciertos locales ofrecen precios significativamente más bajos que los de Buenos Aires, con remeras que se venden a 2.800 pesos, comparadas con los 3.000 pesos de la capital. "Los precios son un 40% más baratos que en La Salada", aclaró, destacando que estos locales venden exclusivamente productos importados.
El presidente de la Cámara también abordó el tema de los impuestos que afectan a la industria local. "El 50% de nuestros costos son impuestos", explicó, y detalló que estos incluyen impuestos al cheque, ingresos brutos y otros gravámenes provinciales y municipales. "Si a nosotros nos dieran la misma facilidad que le dan al importado, estarían las prendas el 50% más económicas", aseguró.
Aranceles. La desregulación alienta la importación de textiles, pero los precios bajan poco
Los valores internos de la ropa y calzado apenas disminuirán en promedio 3,6%, lo que impactará un 0,2% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Especialistas advierten sobre la limitada efectividad de la medida.
Giambattistelli mencionó el cierre de importantes empresas nacionales como un indicador del estado crítico de la industria. "No subsistimos, yo viví los 70, viví los 90... y no quedó nadie", comentó, refiriéndose a la drástica reducción en el número de productores asociados a la Cámara, que pasó de más de 1.200 a solo 25 en la actualidad.
Finalmente, el presidente de la Cámara destaca la dificultad que enfrenta la población para adquirir productos de indumentaria, señalando que los precios de otros bienes de consumo también han aumentado considerablemente. "La gente no tiene dinero", concluyó, enfatizando la complejidad de la situación económica actual y su impacto en la industria textil.
Entrevista de Lucas Correa.