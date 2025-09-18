En 20 años, solo una vez se cumplió con el piso de financiamiento educativo

El Gobierno Nacional presentó un nuevo proyecto de ley de presupuestos que ratifica un ajuste adicional del 2% en la inversión educativa, tras un recorte del 45% el año anterior y del 24% en comparación con 2023. Este ajuste afecta especialmente al sistema universitario y a diversas partidas relacionadas con la educación, como el Fondo Iniciativa Docente y programas de alfabetización.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según Javier Curcio (Licenciado en Economía, Subdirector del Departamento de Economía en la UBA), "el piso de financiamiento del 6% del PBI que busca eliminar el proyecto es una garantía que no se ha cumplido desde su sanción en 2005, solo se cumplió en un año". Este contexto genera una pérdida significativa en el sistema educativo en los últimos dos años, lo que plantea desafíos para su sostenimiento.

Para el año 2025, se espera una reversión de esta caída, con proyecciones de un aumento del 8% en la función educativa, centrándose en actividades no universitarias. "El presupuesto universitario mantendrá su nivel, mientras que se concentrará el incremento en funciones que articulan con las provincias", explicó Curcio en Primera Plana Rosario.

A pesar de la caída del 45% y un ajuste del 10% en el mejor de los casos, se anticipa una leve mejora en la inversión nacional para la educación. "Con un aumento del 8%, el sistema educativo se acercará a la mitad de lo que tenía en noviembre de 2023", advirtió, destacando que "el nivel de ajuste es terrible y hace difícil el sostenimiento de las distintas instituciones".

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Protesta educativa. Multitudinaria marcha en Rosario en defensa de la universidad pública Miles de personas marcharon en simultáneo con el rechazo al veto presidencial. La movilización atravesó el centro y culminó en un acto en la zona de los galpones en Parque España.

/Fin Código Embebido/

El proyecto de ley también prevé un aumento del 15% para el sector salud y un 5% para el sistema jubilatorio, siempre que la inflación se controle en un 10,1% y el producto crezca un 5%. "Es una buena noticia resaltar la ruptura del ajuste y frenar la motosierra", concluyó.

Entrevista de Verónica Maslup.