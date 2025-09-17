Multitudinaria marcha en Rosario en defensa de la universidad pública

FOTO: Marcha federal universitaria en Rosario, mientras se votaba en el Congreso.

Una masiva movilización se realizó este miércoles por la tarde en Rosario en defensa de la educación pública, mientras en el Congreso de la Nación se debatía el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria comenzó a las 16 en plaza San Martín, desde donde los manifestantes avanzaron hacia Puerto Joven. Allí se desarrolla la Expo Carreras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que funcionó como punto de encuentro y espacio para seguir en vivo la sesión parlamentaria.

El momento clave de la jornada se dio cuando la columna transitaba calle Santa Fe. Los presentes se detuvieron para escuchar la votación: 174 legisladores se pronunciaron a favor de la ley, 67 en contra y 2 se abstuvieron.

Tras conocerse el resultado, que significó el rechazo al veto presidencial, se vivieron escenas de festejo y alivio entre los participantes.

La expectativa ahora se centra en el Senado, donde se descuenta que la norma será ratificada, tal como ocurrió en la votación original.

La marcha culminó alrededor de las 18 con un acto en los galpones del río, sobre avenida Belgrano 950, donde se multiplicaron los abrazos y celebraciones.

Una vez en el parque España, en la zona de los galpones donde recientemente se inauguró el Puerto Joven, se preparó un escenario y las columnas coparon el verde césped.

Informe de Agostina Meneghetti.