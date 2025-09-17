En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Newell´s

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina

En vivo

Estadio 3

Belgrano vs. Newell´s

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Multitudinaria marcha en Rosario en defensa de la universidad pública

Miles de personas marcharon en simultáneo con el rechazo al veto presidencial. La movilización atravesó el centro y culminó en un acto en la zona de los galpones en Parque España.

17/09/2025 | 18:03Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Marcha federal universitaria en Rosario, mientras se votaba en el Congreso.

FOTO: Marcha federal universitaria en Rosario, mientras se votaba en el Congreso.

FOTO: Marcha federal universitaria en Rosario, mientras se votaba en el Congreso.

Una masiva movilización se realizó este miércoles por la tarde en Rosario en defensa de la educación pública, mientras en el Congreso de la Nación se debatía el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria comenzó a las 16 en plaza San Martín, desde donde los manifestantes avanzaron hacia Puerto Joven. Allí se desarrolla la Expo Carreras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que funcionó como punto de encuentro y espacio para seguir en vivo la sesión parlamentaria.

El momento clave de la jornada se dio cuando la columna transitaba calle Santa Fe. Los presentes se detuvieron para escuchar la votación: 174 legisladores se pronunciaron a favor de la ley, 67 en contra y 2 se abstuvieron.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras conocerse el resultado, que significó el rechazo al veto presidencial, se vivieron escenas de festejo y alivio entre los participantes. 

La expectativa ahora se centra en el Senado, donde se descuenta que la norma será ratificada, tal como ocurrió en la votación original.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La marcha culminó alrededor de las 18 con un acto en los galpones del río, sobre avenida Belgrano 950, donde se multiplicaron los abrazos y celebraciones.

Una vez en el parque España, en la zona de los galpones donde recientemente se inauguró el Puerto Joven, se preparó un escenario y las columnas coparon el verde césped. 

Informe de Agostina Meneghetti.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Rosario? Se realizará la Marcha Federal Universitaria el 17 de septiembre.

¿A qué hora comenzará la manifestación? La concentración comenzará a las 16 y la marcha a las 17.

¿Dónde se llevará a cabo la marcha? La marcha iniciará en la Plaza San Martín y finalizará en Puerto Joven.

¿Cómo afectará esto al tránsito? Habrá cortes y desvíos de tránsito en el centro de la ciudad, organizados por la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana.

¿Qué pasará con el Transporte Urbano de Pasajeros? Diversas líneas del TUP modificarán sus recorridos habituales debido a la marcha.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho