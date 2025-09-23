Un gigante de Wall Street destacó el potencial de los bonos argentinos

Un informe de Morgan Stanley destacó este jueves que el reciente anuncio de apoyo de Estados Unidos a la Argentina constituye una "fuerte señal" de confianza internacional hacia la administración de Javier Milei y alivia, al menos en el corto plazo, las tensiones vinculadas con la deuda externa.

La entidad financiera estimó que un préstamo del Tesoro estadounidense podría alcanzar los USD 10.000 millones, lo que permitiría mejorar la liquidez de cara a 2026, año en el que el país enfrenta compromisos por unos USD 12.000 millones.

Impacto inmediato en los mercados

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos argentinos mostraron una recuperación y los seguros contra default (CDS) redujeron su prima de riesgo. Morgan Stanley destacó que la curva de vencimientos de corto plazo, en particular a seis meses y un año, ya refleja menores niveles de riesgo, aunque la incertidumbre persiste para los tramos de dos y tres años, vinculada a la continuidad de las políticas tras las elecciones presidenciales de 2027.

La entidad señaló que el apoyo estadounidense, de confirmarse, "reduciría de manera significativa los temores de iliquidez y de incumplimiento en 2026", aunque no resolvería las necesidades de financiamiento de los años posteriores. En este sentido, subrayó que el país deberá mantener un sendero de consolidación fiscal para evitar nuevos episodios de tensión financiera.

El desafío de la deuda externa

Morgan Stanley remarcó que el 68% de la deuda en moneda dura está en manos de acreedores internacionales, producto de la reestructuración de 2020. Si bien hubo un leve aumento en la tenencia local de bonos durante 2024, la exposición al capital extranjero sigue siendo elevada. Además, se recordó que las reservas del Tesoro apenas suman USD 640 millones en el Banco Central, lo que realza la relevancia de un eventual apoyo financiero externo.

El informe también advirtió sobre el cambio en el flujo neto del Fondo Monetario Internacional (FMI), que pasará de desembolsar USD 14.000 millones en 2025 a apenas USD 1.900 millones en 2026, lo que se traducirá en pagos netos por unos USD 2.600 millones ese año. En contraste, los organismos multilaterales prevén mantener un flujo positivo de USD 5.000 millones anuales desde 2026 en adelante.

Opciones de respaldo

Respecto a la modalidad del eventual apoyo, Morgan Stanley consideró más viable un préstamo a largo plazo que la compra directa de activos argentinos. Entre las alternativas posibles mencionó la creación de un fondo de inversión regional o la emisión de un nuevo bono garantizado por Estados Unidos.

No obstante, la entidad advirtió que la sostenibilidad del programa económico argentino dependerá de la continuidad de las reformas y del respaldo político interno. Aunque la probabilidad de default en 2026 cayó de forma significativa, el riesgo posterior sigue siendo elevado.