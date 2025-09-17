Tensión en el PRO: cruce entre Ritondo y Lospennato por rechazo a vetos de Milei

Un fuerte revés político para el presidente Javier Milei se vivió este miércoles en la Cámara de Diputados, donde una amplia mayoría rechazó los vetos a las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan.

Sin embargo, el debate dejó al descubierto una fractura en el PRO, aliado del oficialismo, protagonizada por un cruce entre el presidente del bloque, Christian Ritondo, y la diputada Silvia Lospennato, quien se desmarcó al votar contra los vetos.

/Inicio Código Embebido/

Acá, el momento en el que Ritondo bardea a Lospennato, por no votar con LLA.

(Hubo más de un momento)



El video lo hizo la gran @delficelichini. Síganla. No los va a defraudar. pic.twitter.com/OfYZN9HhOP — Déborah de Urieta (@ddeurieta) September 17, 2025

/Fin Código Embebido/

Además, Alejandro Finocchiaro criticó en el recinto a Lospennato y a María Eugenia Vidal, quien optó por la abstención. El incidente, que incluyó gestos de reproche de Ritondo hacia Lospennato captados en video y viralizados en la red social X, expuso las tensiones internas en el PRO.

Mientras Ritondo y Finocchiaro defendieron la postura de la Casa Rosada, Lospennato argumentó en el recinto que no estaba dispuesta a elegir “entre lo malo y lo peor”.

/Inicio Código Embebido/

?? Interna del Pro: fuerte cruce entre Ritondo y Lospennato.



El presidente del bloque le recriminó a la diputada por votar a favor de rechazar los vetos de Javier Milei.



?? En #SiempreMás pic.twitter.com/nW6XR9muhT — La Nación Más (@lanacionmas) September 17, 2025

/Fin Código Embebido/

Por su parte, Finocchiaro, en un encendido discurso, aludió a sus compañeras al desear un sistema de gradas como el del parlamento inglés, para que “algunos colegas puedan cruzar sin pudor a las gradas de la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno”.

La sesión, centrada en garantizar fondos para universidades y el Hospital Garrahan, culminó con una mayoría contundente que ratificó ambas leyes, desafiando los vetos de Milei, quien los justificó por el impacto en el orden macroeconómico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Constitución permite al Congreso reafirmar las normas vetadas, y Diputados dio el primer paso en ese sentido, a la espera de la sesión del Senado este jueves.

El altercado en el PRO, un bloque históricamente cohesionado, puso en evidencia las diferencias estratégicas frente a los vetos de Milei.

Mientras Lospennato defendió su voto por las implicancias sociales de las leyes, Ritondo y Finocchiaro mantuvieron la línea oficialista, generando un debate que trascendió el recinto y dejó en claro las tensiones en un momento de alta presión política.