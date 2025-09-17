Tensión en el PRO: cruce entre Ritondo y Lospennato por rechazo a vetos de Milei
La sesión especial que rechazó los vetos presidenciales a leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan expuso fracturas en el bloque del PRO, con duros altercados.
17/09/2025 | 19:48Redacción Cadena 3
FOTO: Crisis interna en el PRO tras rechazo a vetos
Un fuerte revés político para el presidente Javier Milei se vivió este miércoles en la Cámara de Diputados, donde una amplia mayoría rechazó los vetos a las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan.
Sin embargo, el debate dejó al descubierto una fractura en el PRO, aliado del oficialismo, protagonizada por un cruce entre el presidente del bloque, Christian Ritondo, y la diputada Silvia Lospennato, quien se desmarcó al votar contra los vetos.
Acá, el momento en el que Ritondo bardea a Lospennato, por no votar con LLA.
(Hubo más de un momento)
El video lo hizo la gran @delficelichini.
Además, Alejandro Finocchiaro criticó en el recinto a Lospennato y a María Eugenia Vidal, quien optó por la abstención. El incidente, que incluyó gestos de reproche de Ritondo hacia Lospennato captados en video y viralizados en la red social X, expuso las tensiones internas en el PRO.
Mientras Ritondo y Finocchiaro defendieron la postura de la Casa Rosada, Lospennato argumentó en el recinto que no estaba dispuesta a elegir “entre lo malo y lo peor”.
Interna del Pro: fuerte cruce entre Ritondo y Lospennato.
El presidente del bloque le recriminó a la diputada por votar a favor de rechazar los vetos de Javier Milei.
En #SiempreMás
Por su parte, Finocchiaro, en un encendido discurso, aludió a sus compañeras al desear un sistema de gradas como el del parlamento inglés, para que “algunos colegas puedan cruzar sin pudor a las gradas de la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno”.
La sesión, centrada en garantizar fondos para universidades y el Hospital Garrahan, culminó con una mayoría contundente que ratificó ambas leyes, desafiando los vetos de Milei, quien los justificó por el impacto en el orden macroeconómico.
La Constitución permite al Congreso reafirmar las normas vetadas, y Diputados dio el primer paso en ese sentido, a la espera de la sesión del Senado este jueves.
El altercado en el PRO, un bloque históricamente cohesionado, puso en evidencia las diferencias estratégicas frente a los vetos de Milei.
Mientras Lospennato defendió su voto por las implicancias sociales de las leyes, Ritondo y Finocchiaro mantuvieron la línea oficialista, generando un debate que trascendió el recinto y dejó en claro las tensiones en un momento de alta presión política.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Cámara de Diputados? Una mayoría rechazó los vetos a las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan.
¿Quiénes protagonizaron el cruce en el PRO? Christian Ritondo y Silvia Lospennato fueron los principales actores del conflicto.
¿Cuándo tuvo lugar la sesión? La sesión se llevó a cabo este miércoles.
¿Dónde se desarrolló el debate? El debate se realizó en la Cámara de Diputados.
¿Por qué se rechazaron los vetos? Se rechazaron por una mayoría que defendió las implicancias sociales de las leyes.