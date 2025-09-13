Polémica frase de una senadora K: "No creo que el Gobierno llegue a octubre"

La senadora peronista por Tucumán, Sandra Mendoza, desató una fuerte controversia al analizar la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 7 de septiembre en Buenos Aires. Mendoza destacó el impacto de los resultados: "Nadie, ni los mejores encuestadores, preveía una derrota de esta magnitud para el partido de Milei", afirmó, subrayando el desconcierto en el oficialismo.

Para Mendoza, el revés electoral refleja un profundo malestar social ante la gestión del presidente Javier Milei. "La gente está molesta porque el Presidente veta leyes que benefician a las provincias y a los ciudadanos", señaló.

La senadora fue más allá al cuestionar la viabilidad del Gobierno: "No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre. Le han soltado la mano todos: la política, los gobernadores, el periodismo y, sobre todo, la gente, que expresó su enojo en las urnas".

Mendoza apuntó que La Libertad Avanza perdió su principal activo: la legitimidad popular. "Mucha gente que apoyó a Milei está defraudada. No fue a votar y está enojada", explicó, advirtiendo sobre la fragilidad institucional del país. También criticó la insistencia del oficialismo en profundizar su plan económico pese al rechazo electoral: "Dicen que seguirán con el plan y llaman al diálogo, pero los gobernadores responden que es demasiado tarde".

La senadora no descartó escenarios drásticos, como un juicio político o una renuncia presidencial, al afirmar: "No sé qué pasará, pero no creo que Milei llegue al final de su mandato". También señaló el impacto de los aumentos de precios y la insuficiencia de los salarios: "Vino con la motosierra, no hay trabajo, los sueldos no alcanzan porque todo sube el triple".

Además, se refirió al escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. "Los audios de las coimas fueron desastrosos; la gente siente que le quitan a los que menos tienen".

