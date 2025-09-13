Bornoroni acusó a la oposición: "Quieren disturbios afuera del Congreso"

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, se refirió a la sesión especial convocada por la oposición para el próximo miércoles 17 de septiembre, donde se buscará insistir en las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario vetadas por el presidente Javier Milei.

En diálogo con Cadena 3, Bornoroni criticó duramente a la oposición, a la que calificó como "kirchnerista de buenos modales y de malos modales", acusándola de utilizar "causas nobles" para generar desestabilización.

"Se generan con cuestiones que son nobles, que todos vamos a estar de acuerdo, dígase universidades, dígase Garrahan, jubilados, que hay que actualizar, que hay que revisar, pero si no hay plata, ¿de dónde lo sacamos?", cuestionó Bornoroni. "'Eso no es problema nuestro', dicen los legisladores, los diputados y los senadores. Sí, claro que es problema, porque vos no podés torcer el rumbo de un país generándole unas condiciones a lo argentino de inflación para que vivamos la miseria durante 50 años. Entonces, si vas a hacer una ley, tenés que saber de dónde vas a sacar los fondos", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El legislador cordobés también apuntó contra el manejo de los fondos en las universidades públicas. "Dicen que no queremos universidades públicas. Queremos universidades no aranceladas. Ahora, ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿Están las auditorías funcionando? ¿Están mostrando dónde van los fondos? Muchas universidades son el sustento de cuadros políticos y gastan fortuna. ¿Lo seguimos pagando con el bolsillo de todos los argentinos o que cada uno se pague lo suyo? Lo tiene que pagar cada uno. La política se tiene que correr de las universidades", afirmó a Cadena 3.

Sobre la sesión del miércoles, Bornoroni denunció intenciones políticas detrás de la convocatoria, que coincide con marchas previstas en las inmediaciones del Congreso. "Ellos llaman a sesión el día de la marcha. O sea, ellos quieren que afuera del Congreso haya disturbios, ellos quieren que haya problemas, no quieren la paz social, quieren siempre poner palo en la rueda”, sostuvo.

En este sentido, señaló a los sectores opositores y mencionó específicamente a la diputada cordobesa Natalia de la Sota, a quien acusó de "votar en contra de todo lo que Milei le prometió a los argentinos".

Bornoroni aseguró que está trabajando con otros bloques para mantener los vetos presidenciales. "Todavía no hice todo el circuito de todos los bloques, pero estoy trabajando para mantener el veto. Nosotros queremos que los argentinos no tengan más inflación", concluyó.

Informe de Guillermo López.