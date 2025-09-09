Milei encabezó la primera mesa política: "Este es el único camino posible"

El Gobierno nacional reactivó este lunes la Mesa Política encabezada por el presidente Javier Milei, en un intento por ordenar la estrategia oficial tras el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses, que dejó en tensión al Ejecutivo y desató turbulencias en los mercados.

Desde las 9.30 de la mañana y durante dos horas, en Casa Rosada se sentaron a la misma mesa los principales referentes libertarios: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El encuentro recuperó un espacio de coordinación que había funcionado de manera regular en 2024, hasta que el propio Milei decidió discontinuarlo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La convocatoria buscó transmitir una señal de cohesión política en medio del desconcierto que generó la derrota electoral. El Presidente se mostró rodeado por su círculo más estrecho, con el objetivo de marcar rumbo y evitar fugas internas tras el golpe recibido en la provincia más populosa del país.

Horas más tarde, la cuenta oficial de La Libertad Avanza difundió un comunicado en redes sociales que reafirmó el rumbo elegido por el oficialismo. Bajo el título “Mesa Política Nacional”, el mensaje ratificó que el Gobierno pondrá “el cuerpo en defensa de este proyecto” y lo sostendrá “con uñas y dientes”, al tiempo que descartó de plano cualquier alternativa a las políticas libertarias. “Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, señaló el texto.

/Inicio Código Embebido/

MESA POLITICA NACIONAL



El Presidente Javier Milei lideró la nueva Mesa Política Nacional. Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad.



Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y… pic.twitter.com/ZeloOwWVjO — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) September 9, 2025

/Fin Código Embebido/

La declaración también apuntó contra los sectores críticos, al acusar a medios, políticos y empresarios de intentar frenar el cambio, y concluyó con un mensaje de tono combativo: “La libertad avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”.

La reinstauración de la Mesa Política exhibe la necesidad del Gobierno de reforzar su control interno y consolidar un frente unido ante un escenario electoral adverso que amenaza con debilitar la gobernabilidad.