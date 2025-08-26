Martín Menem: "Milei no puede contestar cada bomba de humo que dicen los medios"

En medio del escándalo por las sospechas de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a defender al Gobierno y apuntó contra lo que calificó como “operaciones políticas” a días de las elecciones.

“Se trata de una monumental operación pensada y diseñada justo dos semanas antes de las elecciones. Nadie puede aseverar que los audios sean auténticos o no. Ponele que sea la voz de Spagnuolo, el contenido es absolutamente falso”, afirmó en declaraciones televisivas.

Menem subrayó que la decisión del Ejecutivo de apartar a Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis, refleja transparencia en la gestión. “Se demuestra cómo actúa el Poder Ejecutivo: apareció el tema y el funcionario fue automáticamente apartado”, señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consultado por el silencio del presidente Javier Milei, respondió: “El Presidente no puede estar permanentemente contestando cada bomba de humo que tiran los medios. En algún momento tenemos que seguir trabajando”.

Vínculos con el sector farmacéutico

El diputado también reconoció conocer a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de Suizo Argentina, pero lo atribuyó a su rol empresario: “Conozco a todo el mercado de las droguerías porque fabrico suplementos dietarios desde 2004. No recomendé a Suizo Argentina ni me meto con el Estado”.

Asimismo, desmintió los rumores sobre Eduardo “Lule” Menem, tras versiones de que habría sido filmado en una Ferrari vinculada a los Kovalivker: “Todos los días largan una, como que lo vieron a ‘Lule’ en una Ferrari. ¿Hasta cuándo van a tirar boludeces? Es un asedio permanente”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Acusaciones y campaña

Menem también rechazó las versiones que vinculan a su hermano, Adrián Menem, con incidentes en la cancha de Independiente. “La empresa de mi hermano no presta servicios en el club. Son operaciones en plena campaña”, sostuvo.

El titular de la Cámara baja aseguró que este tipo de maniobras buscan afectar el desempeño electoral de La Libertad Avanza: “Cuando se empieza a definir la historia, aparecen operaciones. Una buena elección nuestra implica jubilar a mucha gente que sigue haciendo ruido en el Congreso.”

Finalmente, defendió a la mesa chica libertaria: “Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y ‘Lule’. Hay transparencia total del Presidente y su entorno. Lo que queda de campaña seguramente traerá más operaciones. Ya pasó en 2023, cuando decían que iba a haber gente vendiendo órganos por la calle. Es el barro al que nos quieren llevar para que la gente no vote.”