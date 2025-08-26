Luis Juez: "No había plata para la discapacidad, pero sí para la cometa"

El senador nacional Luis Juez se refirió este martes en declaraciones a TN al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que tenía como titular a Diego Spagnuolo, y reclamó que se aclare de manera urgente el destino de los fondos destinados a las prestaciones.

Juez reconoció que mantuvo reuniones con Spagnuolo en su despacho para discutir la situación de las prestadoras del área, que desde hace meses denunciaban demoras y congelamientos en los pagos. “Yo me junté con Spagnuolo, lo cité a mi despacho en dos o tres oportunidades para discutir con claridad el tema de la discapacidad”, afirmó.

/Inicio Código Embebido/

"Luis Juez":

Por sus comentarios sobre los audios de Diego Spagnuolo pic.twitter.com/xuRlpw2p1G — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 27, 2025

/Fin Código Embebido/

Con tono crítico, el legislador señaló la contradicción entre la falta de recursos para las prestaciones y las sospechas de desvíos de dinero. “Me mataron con el tema de la discapacidad, me trataron de traidor. La gente me decía que no había plata para el asistente terapéutico de su hija, pero ahora resulta que sí había para la cometa. Necesito a gritos que esto sea aclarado”, expresó.

El senador sostuvo que, si las denuncias resultaran falsas, es necesario que se lo desmienta públicamente. “Si esto no es cierto, que me lo digan en la cara. Quiero saber que no me estoy equivocando. No quiero volver a errar después de 40 años”, enfatizó, al tiempo que advirtió que no tolerará explicaciones ambiguas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, Juez insistió en que el escándalo debe ser esclarecido con transparencia: “No quiero tener menos olfato que un pequinés. Necesito saber que tomo una decisión, pero no por espanto, sino porque creo en esto. Si hubo corrupción con la plata de la discapacidad, es gravísimo”.