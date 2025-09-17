En vivo

Política y Economía

En vivo

Marcha Universitaria: la protesta llega al Congreso mientras se debate el veto

Los manifestantes exigen a los legisladores que rechacen las recientes decisiones del Presidente. En el recinto de la Cámara de Diputados, hay una sesión especial.

17/09/2025 | 15:48Redacción Cadena 3

FOTO: Se realiza hoy una nueva marcha universitaria federal. (Foto: NA)

  1.

    Audio. Marcha Universitaria: la protesta llega al Congreso mientras se debate el veto

    Viva la Radio

    Episodios

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales, además de jubilados, confluían este miércoles por la tarde en las inmediaciones del Congreso como parte de la tercera Marcha Federal, convocada en rechazo de los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

La movilización, a la que se sumaron la CGT, las dos CTA y el Frente de Izquierda, tenía lugar mientras la Cámara de Diputados debatía puertas adentro del Congreso.

Unos 1.100 efectivos de las diferentes fuerzas federales están abocados al megaoperativo de seguridad que dispuso el Gobierno nacional en los alrededores del Congreso.

Los manifestantes se concentran desde el mediodía frente al parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos, mientras en el recinto de la Cámara de Diputados ya se tratan esos proyectos de la oposición.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, se lleva a cabo la ya tradicional marcha de los jubilados como protesta al plan económico de Milei y la delicada situación económica que viven los adultos mayores.

El Gobierno diseñó un gran operativo de seguridad con 1.100 efectivos de las fuerzas federales, a los que se agregaron uniformados de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para custodiar las calles por ser la fuerza de la jurisdicción.

Se trata de unos 700 policías federales, unos 280 miembros de Gendarmería Nacional, 90 de Prefectura Naval y unos 30 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por lo que totalizan unos 1.100 uniformados.

Los efectivos se distribuyen por la zona de la Plaza del Congreso y los alrededores, al tiempo que hay vallas en los accesos al Congreso Nacional, con integrantes de la Policía de la Ciudad para reforzar la zona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Mauricio Conti.

