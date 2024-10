Macri, contra Agost Carreño: "Lamento que vote siempre en contra de su bloque"

El expresidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, dio un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, como parte de los "Ciclos de Coyuntura" e invitado por su titular, Manuel Tagle y entrevistado por Guido Sandleris.

En su discurso, el expresidente felicitó a los diputados del PRO que acompañaron al Gobierno, respaldaron la Ley Bases y mantuvieron los vetos emitidos por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, fue muy duro con el presidente del PRO en Córdoba, Oscar Agost Carreño. "Lamento que el presidente de nuestro partido vote siempre en contra de lo que vota su propio bloque. No puede ser presidente alguien que no comulgue con nuestras ideas", lanzó el expresidente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Qué dijo Agost Carreño

Cabe aclarar que Agost Carreño estuvo presente en la Bolsa de Comercio escuchando el discurso de Macri. Junto a él estuvieron el diputado nacional Rodrigo de Loredo y el senador Luis Juez. También acompañaron las diputadas nacionales Soledad Carrizo, Gabriela Brouwer de Koning, y Laura Rodriguez Machado.

En este marco, el presidente del PRO Córdoba defendió en diálogo con Cadena 3 su posición en las últimas votaciones en el Congreso al señalar que "la calidez institucional en temas como los DNU siempre ha sido la gran bandera del PRO" y destacó que el PRO "ha sido el partido que más proyectos ha presentado para eliminar la ley de DNU".

Con respecto a las críticas directas del expresidente, el diputado señaló: "También hay diputados de él que no han votado y están dentro del bloque del PRO. Álvaro González, Héctor Baldassi, por ejemplo, no han votado lo que ha pedido el ex presidente".

Y agregó: "No hago algo personal de esto. Entiendo muy mal que el presidente de un partido nacional se inmiscuya en lo que pasa en los partidos provinciales de esta forma".

En simultáneo, Agost Carreño realizó una publicación en sus redes con un sugerente mensaje: "Acompañando la visita de @mauriciomacri a mi provincia. Gracias a la @BolsaCordoba por la invitación. Sigo construyendo y creyendo en el PRO que siempre ha luchado por la defensa de la educación pública, la calidad institucional y en la dignidad de nuestra adultos mayores. Siempre del mismo lado".

/Inicio Código Embebido/

Acompañando la visita de @mauriciomacri a mi provincia. Gracias a la @BolsaCordoba por la invitación. Sigo construyento y creyendo en el PRO que siempre ha luchado por la defensa de la educación pública, la calidad institucional y en la dignidad de nuestra adultos mayores.… pic.twitter.com/m8haL2GLyw — Oscar Agost Carreño (@oagost) October 21, 2024

/Fin Código Embebido/

Informe de Gonzalo Carrasquera.