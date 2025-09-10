Llega al país el primer vuelo con argentinos deportados desde EE.UU.

Un número indeterminado de deportados argentinos, algunos acusados por violaciones, llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en las próximas horas desde Estados Unidos, por decisión de la Administración Trump.

Según publicó Clarín, la Argentina no protestará como lo hicieron otros gobernantes, pero lo cierto es que el país fue colocado en el mismo lugar que Brasil y Venezuela por la administración republicana de los Estados Unidos.

Los deportados llegan en un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International.

Todos están acusados de importantes infracciones a la ley federal de los Estados Unidos, tales como delitos migratorios, robos y violaciones.

El vuelo hará escalas en Bogotá y en Belho Horizonte (Brasil), con destino final Ezeiza.

La cantidad de deportados argentinos estaría en el número de 16.

Hasta el momento, fueron deportados más de 300 argentinos de Estados Unidos.