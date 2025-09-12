En vivo
Llaryora: "Es necesario un plan de producción y empleo"
Gobernadores de Provincias Unidas buscan dar una fuerte señal al Gobierno nacional con una cumbre en Río Cuarto.
12/09/2025 | 10:58Redacción Cadena 3
FOTO: Gobernadores y Schiaretti, en Río Cuarto.
FOTO: Los gobernadores de Provincias Unidas.
Audio. Córdoba: gobernadores de Provincias Unidas se reúnen para dar un mensaje a Milei
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sostuvo la necesidad de que el país, además de estabilizar la macroeconomía, como plantea el gobierno de Javier Milei, estructure “un plan de empleo” y de producción.
“La gente no llega a fin de mes, se están perdiendo puestos de trabajo. Nosotros estamos para ser un país grande y Provincia Unida va a ayudar a la construcción de una Argentina menor”, sostuvo Llaryora al llegar al predio de la Sociedad Rural de Río Cuarto junto a sus colegas de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Jujuy, Carlos Sadir, y Corrientes, Gustavo Valdes.
En este lugar, están reunidos en este momento con miembros de la Mesa de Enlace.
Los gobernadores de Provincias Unidas (PU) compartirán este viernes una foto en clave política en medio de la tensión con el presidente Javier Milei, quien busca reencauzar el diálogo con los distritos tras la dura derrota en las elecciones bonaerenses.
Será en la Exposición Rural de Río Cuarto, con el mandatario local, Llaryora, como maestro de ceremonias. Se trata de la primera demostración luego de que el Presidente vetara la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La jornada comenzó a las 8:30, con un desayuno de trabajo compartido entre los líderes e intendentes, en el Hotel La Urumpta, Río Cuarto.
Ahora se desarrolla una reunión con la comisión de la Sociedad Rural de Río Cuarto, más la Mesa de Enlace provincial y nacional, en La Rural de la ciudad. Al término, brindarán una conferencia de prensa conjunta.
