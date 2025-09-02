Lemoine pidió que se filtren más audios: "Así Rial y Mauro Federico van presos"

FOTO: La diputada Lemoine y el escándalo de los audios

La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, desató una nueva polémica al referirse a los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.

Lemoine apuntó contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, acusándolos de formar parte de una “red de espionaje” y de operar contra los intereses de los argentinos.

“Ojalá filtren más audios. ¿Saben por qué? Así Rial y Federico van presos por traición a la Patria. Es una charla privada obtenida ilegalmente. No se puede grabar a un funcionario público, es una barbaridad”, afirmó la legisladora.

El escándalo comenzó con la difusión de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en el canal de streaming Carnaval, propiedad de Rial.

GRACIAS PATRICIA, GRACIAS FISCAL STORNELLI.



Es así, Franco Bindi, Jorge Rial, Mauro Federico... NO SON PERIODISTAS, SON EXTORSIONISTAS y además están manejando material obtenido de FORMA ILEGAL.



El espionaje NO ES PERIODISMO. pic.twitter.com/urJHAVo3yr — Lilia Lemoine ?? (@lilialemoine) September 2, 2025

En ellos, Spagnuolo aludía a supuestas coimas, lo que derivó en su destitución y detención. Esta semana, nuevas grabaciones que involucrarían a Karina Milei intensificaron la controversia, llevando al Gobierno a denunciar una “operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar el proceso electoral.

Lemoine calificó la filtración de los audios como “tremendamente grave” y una “cuestión de seguridad nacional”, especialmente si las grabaciones se realizaron en la Casa Rosada o la Quinta de Olivos.

“Se han dedicado a arruinar vidas, las llevan al suicidio y a la tristeza. El periodismo salva vidas, mantiene la democracia, esto no, la destruye”, agregó, defendiendo la intervención judicial para frenar la difusión de nuevo material.

Según la diputada, los periodistas acusan al Gobierno de censura, pero “interfieren con cuestiones sensibles” al publicar estas grabaciones.

El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich, solicitó allanamientos al canal Carnaval y a los domicilios de Rial, Federico, el dirigente de la AFA Pablo Toviggino y el abogado Franco Bindi, pareja de la exdiputada libertaria Marcela Pagano, señalado como posible responsable de las filtraciones.

La denuncia, presentada ante el juez Julián Ercolini, también menciona una supuesta red de espionaje con vínculos rusos, aunque sin pruebas concretas.

Jorge Rial, en su programa en Radio Diez, respondió con vehemencia, comparando la situación con la censura sufrida por Tato Bores.

“Les duele la Constitución de la Nación Argentina. Si fuera por ellos, la eliminarían de cuajo”, afirmó, criticando a Bullrich por pedir allanamientos y acusándola de atentar contra la libertad de expresión.

“Queda en la historia como la ministra que mandó a allanar periodistas”, sentenció.

Por su parte, Mauro Federico expresó que el Gobierno está preocupado por los audios en su posesión, que planeaban difundir el martes, pero que una medida cautelar del juez Alejandro Maraniello impidió su publicación.

El fallo, respaldado por el vocero presidencial Manuel Adorni, ordenó el cese de la difusión de grabaciones realizadas en la Casa Rosada, argumentando una violación a la privacidad institucional.

La controversia, que mezcla acusaciones de espionaje, denuncias judiciales y tensiones electorales, sigue escalando a días de las elecciones legislativas en Buenos Aires, dejando al descubierto las fricciones entre el oficialismo y sectores de la prensa.