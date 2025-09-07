Las perlitas de las elecciones bonaerenses: entre fugas, facturas y pastafrola

Las elecciones legislativas bonaerenses transcurrieron este domingo bajo un clima fresco y con una serie de episodios que, lejos de los discursos políticos, aportaron color a la jornada electoral.

La pregunta más repetida de la mañana fue “¿Dónde voto?”, reflejo del desconcierto general por los cambios en el padrón electoral provincial. A esto se sumó la demora en la apertura de mesas, un clásico de cada elección, que se vio agravado por la ausencia de varias autoridades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El que corrió, pero no llegó

Uno de los momentos más insólitos se vivió en la Escuela Valentín Vergara, de La Plata. Allí, un joven de 21 años, que aguardaba entre los primeros de la fila, salió corriendo al enterarse de que debía ser presidente de mesa. Sin embargo, a unos 50 metros, los agentes policiales lograron frenarlo y lo llevaron nuevamente para el colegio. Quedó como autoridad.

Distinta fue la suerte de otro ciudadano en Mar del Plata, que consiguió huir en auto tras un intento similar, dejando a las autoridades sin reemplazo. Según el diario La Capital, corrió unos metros luego de que los agentes policiales le indicaran que debía quedarse, y se subió a un auto. Se escapó a toda marcha, según testigos que esperaban en la fila.

Adorni, facturas y tensión

En el Colegio Nacional Rafael Hernández, también en La Plata, se presentó Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y candidato de La Libertad Avanza. Llegó con facturas para fiscales y autoridades de mesa, pero su visita estuvo marcada por algunos reproches de votantes en la entrada del establecimiento, que le recriminaron medidas del Gobierno.

Un militante opositor lo interceptó a primera hora y lo acusó: "¡Delincuentes!". Acto seguido, utilizó la misma consigna que apareció pintada en la escuela de Karina Milei: "Acá le dejo para Karina el 3%". Según supo Noticias Argentinas, el hombre continuó el ataque verbal acusándolos: "Son delincuentes ustedes, se meten con los jubilados, con los pensionados".

/Inicio Código Embebido/

?? POLÉMICO | En el colegio donde votaba Francisco Adorni, una persona se le acercó y le mostró un billete: "le dejo para Karina el 3%".



?? Las elecciones minuto a minuto acá: https://t.co/TJSMytpPTK pic.twitter.com/ca1ll2yiwl — Noticias Argentinas (@NAagencia) September 7, 2025

/Fin Código Embebido/

Pastafrola y solidaridad

Otra escena particular se dio en Vicente López, en el Instituto Pedro Poveda, donde vota Karina Milei. En la puerta, alumnos y madres instalaron un puesto de venta de pastafrola y bizcochuelos para recaudar fondos para un viaje de estudios.

La transmisión en vivo de un canal de noticias derivó en una ola de donaciones espontáneas de personas que se conmovieron con la iniciativa estudiantil.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Gigantografía de Pablo Grillo

En la escuela N°45 de Remedios de Escalada, una gigantografía del fotógrafo Pablo Grillo —herido por un disparo de gendarmería mientras cubría una protesta en Congreso— se convirtió en símbolo de reclamo. En el lugar donde le tocaba votar, se desplegó un cartel con la leyenda “Justicia por Pablo”, lo que derivó en imágenes virales de votantes posando junto al mural improvisado.

Robo durante el voto y mensaje a Karina

En Necochea, un vecino denunció que mientras fue a votar, ladrones entraron a su casa y se llevaron un televisor y un reproductor de DVD. El episodio se convirtió en la primera nota policial de la jornada electoral.

Por su parte, Karina Milei también fue blanco de una intervención: en el padrón exhibido en el colegio donde sufragó, alguien escribió a mano “3%” al lado de su nombre, en alusión a audios clandestinos que la mencionan en una presunta maniobra de corrupción.

El fiscal detenido

Un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) fue arrestado este mediodía en Malvinas Argentinas, tras ser sorprendido robando boletas de Fuerza Patria en un cuarto oscuro de la Escuela N° 12 de Villa de Mayo.

/Inicio Código Embebido/

"Malvinas Argentinas":

Porque informan que un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria pic.twitter.com/WbBGYcnVac — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 7, 2025

/Fin Código Embebido/

El hecho salió a la luz cuando un votante descubrió al hombre guardando fajos de boletas opositoras en un sobre para llevárselas. El mismo ciudadano lo filmó y alertó a las autoridades de mesa. Tras el escándalo, el fiscal terminó detenido.

La pelea de Lilia Lemoine

La diputada nacional de LLA, Lilia Lemoine, protagonizó un tenso cruce con varios medios después de votar. La legisladora comenzó a filmar a los cronistas y los acusó de acosarla e impedirle el paso.

/Inicio Código Embebido/

"Lilia":

Por el cruce de Lilia Lemoine con periodistas pic.twitter.com/30VOCBV0pS — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 7, 2025

/Fin Código Embebido/

“Te agarran, empujan, impiden el paso, mienten, provocan... Les pedís que paren y no paran. Tres cuadras me siguieron a los empujones poniéndome el micrófono en la cara y parándose adelante. Les pedí que no me tocaran muchas veces. Se detienen recién cuando sacás el celular y los grabás. Debí hacerlo antes. Se ríen encima. Les causa gracia”, escribió luego en un descargo en su cuenta de X.