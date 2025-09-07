FOTO: Detienen a prófugos por abuso sexual y secuestro mientras iban a votar en Tigre

La jornada electoral de este domingo en la provincia de Buenos Aires se convirtió en una "ratonera" para varios prófugos de la Justicia. En operativos coordinados, la Policía Bonaerense detuvo al menos a tres hombres buscados por graves delitos, incluidos abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad, cuando se presentaron a votar en Tigre y Quilmes.

Los agentes de la DDI de Quilmes y del GTO de Tigre contaban con los oficios judiciales y la información electoral de los buscados. Según supo Noticias Argentinas, la policía montó operativos encubiertos en las escuelas, esperando el momento del sufragio para no interrumpir el comicio y asegurar la detención sin poner en riesgo a otros votantes.

Los casos de Tigre y Quilmes

En General Pacheco (Tigre), personal policial detuvo en el Colegio N° 14 (mesa 537) a A. R. D., quien tenía un pedido de captura activa por "abuso sexual agravado por el vínculo y guarda". Según el parte policial, la víctima del prófugo es su propia hija menor de edad. Interviene la UFI de Abuso Sexual de Tigre.

En Quilmes, la DDI local concretó dos detenciones clave este mediodía:

En la Escuela EP N° 35 (calle Craviotto), fue detenido L. M. A. (38), quien estaba buscado por "privación ilegítima de la libertad" (secuestro), a pedido del Juzgado de Garantías 6 de Florencio Varela.

En la Escuela EP 2 (calle 806), cayó D. D. J. (38), imputado por "abuso sexual agravado", a solicitud del Juzgado de Garantías 2 de Quilmes.

Estos casos se suman al ocurrido esta mañana en Isidro Casanova (La Matanza), donde otro hombre (O. B. D., 54) que también estaba prófugo por abuso sexual fue detenido por la DDI local al ingresar a la escuela para votar.