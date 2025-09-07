Karina Milei votó "blindada" por militantes libertarios y evitó a la prensa

FOTO: La hermana del presidente emitió su sufragio en una escuela de Vicente López.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, votó este mediodía en una escuela de Vicente López, donde arribó rodeada de militantes que la escoltaron y evitó responder preguntas del periodismo.

“Es una jornada importante. La gente tiene que venir a votar”, dijo en unas breves declaraciones al canal LN+ mientras aguardaba para ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto en la mesa asignada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego, evitó hacer más declaraciones a la prensa y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza que cantaban “Olé, olé, olé Jefe, Jefe”.

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Coveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.