FOTO: La Convención Reformadora definió el nuevo texto de la Constitución de Santa Fe.

Durante las jornadas del viernes y sábado, el pleno de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe aprobó un conjunto de dictámenes que definen el nuevo texto de la Carta Magna provincial.

En total, se introdujeron modificaciones a 16 artículos existentes y se incorporaron 11 nuevos. Con estos avances, la Comisión Redactora se reunirá el lunes en Rosario para consolidar y dar forma final a la reforma constitucional.

La sesión plenaria comenzó el viernes, se extendió por ocho horas y pasó a cuarto intermedio. Ese día se sancionaron cuatro bloques de dictámenes que introdujeron cambios en once artículos.

El sábado, tras otras ocho horas de debate, se aprobaron cuatro bloques adicionales. En esta segunda jornada se modificaron cinco artículos más y se incorporaron siete nuevos. Las decisiones tomadas por el cuerpo reformador fueron el resultado del tratamiento de temas vinculados a educación, nuevos derechos, acción positiva, el Poder Judicial y cláusulas transitorias.

Entre los puntos aprobados se destacan cambios en artículos relacionados con el sistema educativo, la inclusión de derechos digitales, ambientales, al agua y del consumidor, así como medidas destinadas a corregir desigualdades estructurales y garantizar acceso equitativo a derechos y oportunidades.

También se debatió y aprobó una reforma del artículo referido al Poder Judicial. Además, se reconsideró y volvió a votar el artículo 17, tratado inicialmente el viernes, y se sancionó un dictamen específico sobre cláusulas transitorias.

La votación de los distintos bloques se resolvió con mayorías variables, en algunos casos con amplio respaldo y en otros con una presencia significativa de votos negativos y abstenciones. A lo largo de ambas jornadas, el debate se desarrolló en el marco de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías.

Durante la apertura de la sesión, fueron designadas como presidentas honorarias Olga Benita Alarcón de Foschi y Clyde Barsotti de Altieri, las dos únicas mujeres que formaron parte de la Convención Reformadora de 1962.

Con los dictámenes ya aprobados, la reunión de la Comisión Redactora prevista para el lunes en Rosario será la instancia final para integrar y redactar el texto definitivo de la Constitución Provincial reformada.