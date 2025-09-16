Kicillof anunció el cierre de todos los litigios con bonistas internacionales

El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires anunció un acuerdo con los bonistas que mantenían sentencias firmes en cortes de Nueva York, replicando las condiciones de la reestructuración de deuda realizada en 2021. Este entendimiento, junto con el desistimiento de demandas en Alemania, permite cerrar todos los juicios pendientes relacionados con los bonos excluidos del canje, según informó el ministerio.

El ministro de Economía, Pablo López, destacó que este acuerdo marca un hito en la estrategia iniciada en 2020 bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. “Reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de nuestras obligaciones en un contexto complejo, priorizando las necesidades de los bonaerenses”, señaló López.

La reestructuración de la deuda en moneda extranjera, ejecutada entre 2020 y 2021, buscó revertir el fuerte incremento del endeudamiento entre 2016 y 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal, período en el que la provincia emitió bonos por más de USD 5.000 millones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esto elevó el peso de los servicios de deuda del 10% al 20% de los recursos corrientes netos. En 2021, se logró canjear el 97,66% de los bonos bajo ley extranjera, modificando vencimientos y emitiendo nuevos títulos que la provincia paga semestralmente.

El reciente acuerdo con los bonistas litigantes en Nueva York y Alemania ofrece las mismas condiciones que el canje de 2021: nuevos bonos A en USD con vencimiento en 2037 y un monto en efectivo equivalente a los intereses pagados desde 2021. Según el ministerio, este paso completa casi en su totalidad el proceso iniciado en 2020, manteniendo la responsabilidad fiscal.

"Es importante señalar que, a pesar de la existencia de un contexto macroeconómico complejo, de los múltiples recortes de transferencias no automáticas pero obligatorias que ha efectuado el Gobierno nacional y de un completo freno de la obra pública ejecutada por Nación en el territorio bonaerense, la provincia de Buenos Aires continúa comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones", cerró el comunicado del ministerio que encabeza López.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/