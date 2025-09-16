En vivo

Jaldo elogió el tono conciliador de Milei, pero es cauto con Presupuesto 2026

El gobernador de Tucumán elogia el tono dialoguista del presidente al convocar a gobernadores y legisladores, aunque enfatiza que su opinión final dependerá de la distribución de ATN y coparticipación.  

16/09/2025 | 15:07Redacción Cadena 3

FOTO: Osvaldo Jaldo destaca la necesidad de detalles sobre el presupuesto

  1.

    Audio. Jaldo elogió el tono conciliador de Milei, pero es cauto con Presupuesto 2026

    Viva la Radio

    Episodios

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, valoró el mensaje presidencial de Javier Milei como un gesto "más conciliador" en un contexto de crecientes tensiones con las provincias, destacando la convocatoria explícita a gobernadores y legisladores para analizar el proyecto de Presupuesto 2026

Sin embargo, el mandatario tucumano mantuvo una postura de cautela respecto a la iniciativa, subrayando que aún no se conocen los detalles específicos ni la asignación de partidas para las provincias, lo que genera expectativas contenidas entre los jefes distritales.

En declaraciones a la prensa local, Jaldo resaltó que "el tono del presidente fue más dialoguista" que en ocasiones anteriores, y la invitación a trabajar en conjunto con los gobernadores y el Congreso es un paso positivo en medio de los conflictos por los fondos. 

El mensaje de Milei, transmitido anoche por cadena nacional, presentó los lineamientos del Presupuesto 2026 con énfasis en el equilibrio fiscal y el ajuste del gasto público, proyectando una inflación del 10,1% para diciembre de 2026 y una baja en el dólar oficial

Además, incluyó anuncios como la vuelta de la obra pública y promesas de mayor caja para los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y fondos coparticipables, en un intento por tender puentes con los distritos tras el veto presidencial a la ley que buscaba automatizar la distribución de estos recursos.

No obstante, Jaldo enfatizó que los gobernadores están analizando en profundidad el proyecto de ley, y que su opinión final "dependerá estrictamente de cómo se distribuyan los recursos" específicamente, en particular los ATN y la coparticipación. 

"Sin detalles concretos sobre las partidas para las provincias, es prematuro celebrar; hemos visto promesas que no se cumplieron, como los fondos adeudados", advirtió el gobernador, en sintonía con la fría respuesta que él y su par de Salta, Gustavo Sáenz, dieron recientemente al ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien se reunió con ellos para discutir el tema. 

Fuentes provinciales indicaron que el 58,8% de los ATN debería repartirse automáticamente según los coeficientes de coparticipación, pero el veto de Milei mantiene el control en manos del Ejecutivo, lo que ha dinamitado el diálogo con los 24 distritos.

Aunque Jaldo reconoció el "esfuerzo del gobierno nacional en el control de la inflación", que según proyecciones oficiales bajará drásticamente el próximo año, manifestó profunda preocupación por la "situación económica real" que enfrentan los argentinos. 

"Los salarios no alcanzan para que la gente llegue a fin de mes; las variables macroeconómicas están lejos de resolverse, y se necesita un mayor esfuerzo para reactivar la economía y el crédito", afirmó el primer mandatario.

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

¿Quién valoró el mensaje presidencial de Javier Milei? El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

¿Cuál es el enfoque principal del Presupuesto 2026? Se enfatiza el equilibrio fiscal y el ajuste del gasto público.

¿Qué preocupación expresó Jaldo sobre el presupuesto? La falta de detalles concretos sobre la asignación de partidas para las provincias.

¿Qué porcentaje de los ATN debería repartirse automáticamente? El 58,8% de los ATN debería repartirse según los coeficientes de coparticipación.

¿Qué situación económica preocupa a Jaldo? La incapacidad de los salarios para cubrir las necesidades básicas de la población.

