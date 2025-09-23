Fin del cepo para freelancers: podrán cobrar en dólares del exterior sin límites

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó un nuevo marco regulatorio que elimina el límite anual de USD 36.000 para los ingresos por exportaciones de servicios prestados por personas físicas residentes en el país.

Además, se suprimió la obligación de liquidar esos fondos en el mercado oficial de cambios, permitiendo a los trabajadores mantener sus ingresos en dólares.

Con esta medida, profesionales independientes como programadores, traductores, diseñadores y otros que facturan al exterior podrán acreditar sin restricciones sus honorarios en cuentas bancarias en dólares abiertas en bancos locales.

El BCRA también dispuso que las entidades financieras no podrán cobrar comisiones por estas transferencias, reduciendo costos para los trabajadores.

La normativa busca formalizar un sector en crecimiento que genera divisas clave para la economía. Según datos de mercado, muchos freelancers recurrían a canales informales o estructuras en el exterior para cobrar debido a las restricciones previas. Ahora, los fondos podrán mantenerse en cuentas locales o en el extranjero, siempre cumpliendo con la normativa de registro de exportaciones de servicios.

El cambio también simplifica la operatoria de plataformas de pago internacionales, que ahora pueden acreditar directamente los fondos en cuentas locales. Esto reduce intermediarios y agiliza los cobros. Los bancos, por su parte, deberán reportar estas operaciones al BCRA con fines estadísticos, pero sin aplicar costos adicionales.

La eliminación del tope de USD 36.000 y la obligación de conversión a pesos permiten a los trabajadores decidir libremente cómo utilizar sus divisas, ya sea para gastos, inversiones o ahorro. Esta flexibilización, según el BCRA, busca aumentar la oferta de dólares en el sistema financiero formal, estabilizar el mercado cambiario y mejorar la competitividad de los profesionales argentinos frente a mercados internacionales.

Especialistas destacan que la medida incentivará la contratación de talento argentino por empresas extranjeras y facilitará la planificación financiera de los trabajadores. Además, se observa un aumento en la apertura de cuentas en dólares en bancos locales, especialmente entre profesionales digitales jóvenes.

La normativa también impacta en sectores como el inmobiliario y el consumo, donde los ingresos en divisas suelen destinarse a bienes durables o inversiones. Para cumplir con la regulación, los trabajadores deberán emitir facturas por exportación de servicios y registrar las operaciones en los sistemas tributarios, manteniendo la simplicidad operativa.

La decisión alinea a la Argentina con estándares regionales, eliminando restricciones que limitaban el acceso a divisas para exportadores de servicios y fortaleciendo el vínculo entre los freelancers y el sistema bancario local.

