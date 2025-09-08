En vivo

Política y Economía

"Felices...": el picante mensaje de Sacachispas tras las elecciones bonaerenses

El "Lila" aprovechó el resultado electoral del domingo para burlarse del Gobierno de Javier Milei.

08/09/2025 | 06:15Redacción Cadena 3

FOTO: Sacachispas lanza un irónico mensaje tras las elecciones en Buenos Aires

Tal como viene haciendo recientemente en el marco de los escándalos de presuntas coimas que atraviesa el Gobierno de Javier Milei, el club Sacachispas volvió a usar sus redes sociales para expresarse de forma irónica sobre la actualidad política de la Argentina.

La Libertad Avanza (LLA) sufrió un duro revés este domingo en la Provincia, donde Fuerza Patria le sacó casi 14 puntos de diferencia. Y el “Lila” no quiso dejar pasar la chance, con una picante publicación.

"Felices por el triunfo... Del viernes contra Acassuso. Vamos Lila!!!", escribió el club del Ascenso oportunamente este domingo por la noche, cuando ya se conocían los resultados.

La publicación no tardó en volverse viral, con muchas repercusiones.

Días atrás, y en la antesala de un partido, desde Sacachispas aprovecharon para burlarse de Karina Milei. “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila”, escribieron junto a la alineación, en referencia al jugador número 3 del equipo, al que borraron su apellido de la foto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

