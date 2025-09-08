"Felices...": el picante mensaje de Sacachispas tras las elecciones bonaerenses
El "Lila" aprovechó el resultado electoral del domingo para burlarse del Gobierno de Javier Milei.
08/09/2025 | 06:15Redacción Cadena 3
FOTO: Sacachispas lanza un irónico mensaje tras las elecciones en Buenos Aires
Tal como viene haciendo recientemente en el marco de los escándalos de presuntas coimas que atraviesa el Gobierno de Javier Milei, el club Sacachispas volvió a usar sus redes sociales para expresarse de forma irónica sobre la actualidad política de la Argentina.
La Libertad Avanza (LLA) sufrió un duro revés este domingo en la Provincia, donde Fuerza Patria le sacó casi 14 puntos de diferencia. Y el “Lila” no quiso dejar pasar la chance, con una picante publicación.
"Felices por el triunfo... Del viernes contra Acassuso. Vamos Lila!!!", escribió el club del Ascenso oportunamente este domingo por la noche, cuando ya se conocían los resultados.
Felices por el triunfo...— Sacachispas (@SacachispasOK) September 8, 2025
Del viernes contra Acassuso ??
Vamos Lila!!! pic.twitter.com/DBll5vgAyl
La publicación no tardó en volverse viral, con muchas repercusiones.
Días atrás, y en la antesala de un partido, desde Sacachispas aprovecharon para burlarse de Karina Milei. “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila”, escribieron junto a la alineación, en referencia al jugador número 3 del equipo, al que borraron su apellido de la foto.
Elecciones legislativas. El peronismo le ganó a Milei por casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires
Escrutadas el 96,77% de mesas, Fuerza Patria obtuvo 47,26% de votos; La Libertad Avanza, 33,71%; Somos Buenos Aires, el espacio de gobernadores, 5,26%; y Frete de Izquierda, 4,37%. Votó el 61,32% del padrón. Cobertura de Cadena 3.
