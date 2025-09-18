El Senado aprobó la Ley Nicolás para mejorar atención y seguridad de pacientes

FOTO: El Senado aprobó la 'Ley Nicolás': qué cambia en la atención y la seguridad del paciente

El Senado convirtió en ley el proyecto denominado “Ley Nicolás” que tiene como finalidad mejorar la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y reducir los eventos médicos inesperados durante la atención.

La iniciativa fue sancionado por un amplia mayoría de 69 votos contra 1 de la senadora del PRO, Carmen Alvarez Rivero.

En 2017, Nicolás Deanna falleció a los 24 años, ya que tuvo un mal diagnóstico ya que no se le detectó la enfermedad que tenía, y desde esa fecha su mamá Gabriela Covelli pelea por tener una ley para mejorar la atención de los pacientes.

El proyecto aprobado en junio del 2023 en la Cámara de Diputados en base a un proyecto del diputado radical Fabio Quetlas.

DEBATE

Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Salud, Lucia Corpacci (Frente Nacional y Popular-Catamarca), aseguró que el objetivo de la ley “es trabajar sobre esas fallas, averiguar por qué se producen y modificar eso, el por qué se produce esa falla para que no se vuelvan a repetir”.

Señaló que el proyecto apunta a que “se ejerza una supervisión sobre los centros de salud de alguna manera diciendo hasta dónde pueden atender o qué patologías son las que pueden atender para evitar las futuras malas praxis”

Agregó que “es muy difícil hablar de esto en un momento donde se cree que el Estado no tiene que intervenir en nada" y por eso los ministerios de Salud tienen que "ejercer el control necesario para que situaciones tan dolorosas como las que estuvo pasando este joven y las que pasan con muchísima frecuencia en nuestro país no vuelvan a pasar”

Por su parte, la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut), agradeció al autor del proyecto el radical Fabio Quetlas que está aquí presente que fue “ uno de los grandes impulsores de esta ley que le puso alma, vida y corazón”.

Destacó el “ trabajo de las familias, de las familias que se congregaron detrás de la ley, Nicolás” para que se puedan “prevenir errores involuntarios” y puntualizó “no se quedaron en su dolor o se quedaron poco tiempo y tuvieron la fortaleza de seguir adelante y de pelear por otros”.

DETALLES DEL PROYECTO

El proyecto contempla la creación de la historia clínica digital encriptada e interoperable; certificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud y las instituciones médicas; desarrollo de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia.

También define criterios y conceptos de seguridad, incidente, evento adverso evitable, evento adverso no evitable, acto temerario y evento centinela, que es un hecho potencialmente peligroso, no anticipado ni deseado, que ocurre en las instituciones de salud.

De acuerdo a la iniciativa, las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables”

También diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas", entre otros puntos.

También se establece que "la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos".

