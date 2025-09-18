El riesgo país llegó a su valor más alto en un año y los bonos cayeron un 12%

Los bonos argentinos experimentaron importantes caídas en el mercado internacional, alcanzando descensos de hasta el 12%. Este revés se produjo tras las derrotas del Gobierno en el Congreso, lo que generó un clima de incertidumbre entre los inversores.

Los dólares paralelos operaron por encima de los $1.500, mientras que las acciones argentinas que cotizaban en Wall Street también registraron bajas, con una caída promedio del 9%.

El riesgo país se ubicó en 1.369 puntos básicos, marcando un nuevo máximo desde septiembre de 2024. Este indicador, elaborado por JP Morgan, mostró un aumento acumulado del 121,7% en lo que iba del año y un incremento del 69,8% solo en septiembre.

Al respecto, los analistas señalaron que la tensión cambiaria continuaría hasta las elecciones legislativas, con la posibilidad de que el contexto electoral intensificara la presión sobre el mercado.

Las acciones que lideraron las caídas incluyeron a Grupo Supervielle con un descenso del 9,3%, Edenor con una baja del 8% y Grupo Galicia con un retroceso del 7,9%. A nivel local, el índice S&P Merval también operó en terreno negativo desde su apertura, con una caída del 7% en dólares y del 5,4% en pesos.

El dólar oficial subió $5 y se vendió a $.1490 en las pantallas del Banco Central. El dólar mayorista permaneció sin cambios a $1.474,50. El jueves, el Banco Central había quedado habilitado para utilizar reservas para contener la divisa y vendió US$53 millones. En el mercado financiero, los dólares superaron los $1.500; el dólar MEP se negoció a $1513,24 y el contado con liquidación (CCL) a $1525,68.

El riesgo país moderó el alza inicial, dado que más temprano se había ubicado en 1.408 unidades. La presión sobre el mercado cambiario llevó a los analistas a prever que la situación se mantendría tensa especialmente durante las dos semanas previas a las elecciones legislativas. Amilcar Collante, economista consultado, comentó que era difícil prever cómo evolucionaría la situación pero anticipó que la presión continuaría.

Juan Manuel Truffa, socio de Outlier, analizó que las operaciones cerca de la banda superior del tipo de cambio llevaban al límite al esquema cambiario y advirtió que no se podrá operar así indefinidamente.

Sin embargo, consideró que hasta las elecciones debería mantenerse esta situación sin realizar ajustes previos al régimen cambiario. Collante agregó que depende más del FMI que del Gobierno cualquier cambio significativo en este contexto.