El riesgo país llegó a 1.040 ante caída de bonos argentinos en Wall Street

El riesgo país experimentó un nuevo incremento debido a la caída en los precios de los bonos en dólares, interrumpiendo una racha de dos días en alza. Los títulos soberanos argentinos cedieron un 0,5% en promedio, con la prima de riesgo respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos situándose en alrededor de 1.040 puntos básicos.

El 11 de septiembre de 2025, a las 17, Wall Street registró un fuerte ascenso, sin embargo, los activos argentinos no lograron seguir esta tendencia. Los bonos soberanos, tanto Globales como Bonares, sufrieron una caída promedio del 0,5%, rompiendo la tendencia positiva de los días anteriores.

A pesar del repunte en Wall Street, las acciones y bonos argentinos se vieron afectados. A las 16:00 horas, el riesgo país se ubicó en torno a los 1.040 puntos básicos, un aumento desde los 1.024 puntos del cierre del miércoles anterior.

Con estos números, el Gobierno argentino se encontraba lejos de poder emitir nuevos títulos públicos en mercados internacionales a tasas razonables, dado que el retorno de los bonos en el mercado secundario superaba el 14% anual en dólares.

En el marco de la jornada financiera, el dólar alcanzó un valor de $1.445, mientras que las acciones argentinas perdieron hasta un 6% en Wall Street. Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, afirmó: “No todo es riesgo ‘Kuka’. También la improvisación pasa factura. Eso lo vemos en la dinámica del riesgo país. Por supuesto es de sabios aceptar errores y hacer reajustes. Veremos si alcanza para ganar el partido, o por lo menos para no perder con una diferencia tan amplia de goles. El Gobierno debe poner foco en la micro, exportaciones, bajar el costo financiero -tasas-, que por supuesto no es de la noche a la mañana.”

En el año 2025, el indicador de riesgo país de JP Morgan casi se duplicó desde el reciente mínimo de 560 puntos del 9 de enero, alcanzando los 1.108 puntos el lunes 8 de septiembre.

Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, señaló: “Se reconoce que todavía resta un largo camino de compresión de tasas para poder recuperar acceso a los mercados, y así poder impulsar un roll-over de los vencimientos en dólares.”

Este “corset” financiero para la renovación de los vencimientos de deuda pública se produce en un contexto de estancamiento de las reservas internacionales del Banco Central, que necesita incorporar unos USD 5.000 millones hasta fin de año para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un portavoz del FMI indicó que personal del organismo fue informado por Argentina sobre una reciente decisión de intervenir en el mercado de divisas, y alentó al Gobierno a continuar reconstituyendo reservas y a fortalecer la confianza en el peso.

En la falta de financiamiento en el exterior, la capacidad del Gobierno para captar fondos en pesos en el mercado doméstico adquirió protagonismo, aunque se trataba de emisiones de corto plazo.

El Ministerio de Economía logró un resultado positivo en su última licitación de deuda, alcanzando un rollover del 91,4% de los vencimientos previstos, que totalizaban $7,2 billones. En la operación, el Tesoro colocó nuevos instrumentos por $6,6 billones, con tasas que rondaron el 59% para las Letras Capitalizables (Lecap) de corto plazo.

Ignacio Morales comentó sobre el contexto desafiante en el que se realizó la colocación, marcado por una caída en la demanda de dinero tras los comicios del domingo en la Provincia de Buenos Aires, donde el mercado reaccionó con sorpresa ante un resultado electoral adverso. A pesar de esta situación, el equipo económico logró captar un volumen significativo de fondos, lo que permitió aliviar las necesidades de financiamiento inmediato.

Desde el Palacio de Hacienda se destacó la adhesión de los inversores, especialmente en un momento de elevada incertidumbre política y económica. Consideraron que el resultado contribuía a mantener la estabilidad del frente fiscal y financiero en el corto plazo.

Analistas de Max Capital precisaron que, a diferencia de las licitaciones anteriores, el 91% de rollover se consiguió sin cambios en los encajes y con tasas levemente más bajas.