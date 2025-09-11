Los mercados, menos turbulencias de las esperadas

Por Sergio Berensztein

En medio de un clima de incertidumbre política y económica, la situación en Argentina se torna cada vez más compleja. La reciente elección de La Libertad Avanza y el impacto que esto tiene en los mercados generan un alivio temporal, aunque la atención sigue centrada en lo que sucederá en el futuro inmediato.

Los pronósticos iniciales eran desalentadores, sin embargo, tras el desplome del lunes, los mercados reaccionan de manera positiva en los días siguientes. Las acciones y los bonos soberanos muestran una leve recuperación, y la presión sobre el tipo de cambio comienza a disminuir. Este fenómeno sugiere que el equipo económico del gobierno tiene cierta solvencia, algo que no siempre se valora adecuadamente en Argentina.

Un aspecto clave que se destaca es el superávit financiero, que otorga certidumbre a la economía en un contexto tan volátil. Sin embargo, los especialistas advierten que la presión cambiaria persiste y que la dobleización de la economía se intensifica a medida que se acercan las elecciones. Esta vez, la contienda no es una elección más de mitad de mandato, sino un verdadero plebiscito sobre la gestión del presidente, especialmente tras los resultados del domingo.

Al hablar sobre la gobernabilidad, es crucial tener en cuenta el contexto histórico. La última crisis de gobernabilidad que experimentó el país fue en 2001, y desde entonces se han aprendido lecciones importantes. Los actores políticos parecen estar buscando soluciones en lugar de crear más problemas. La cooperación entre el gobierno nacional y los gobernadores, así como el apoyo de la CGT y los empresarios, es fundamental para evitar una nueva crisis.

Aunque el resultado electoral del 26 de octubre no sea favorable para el gobierno, es esencial no caer en la trampa de pensar que esto desencadenará un escenario caótico. La gobernabilidad, a pesar de los desafíos, parece estar asegurada por el momento. La clave está en cómo se manejen las relaciones entre los distintos actores políticos y económicos en los días venideros.

La situación es delicada y cada decisión cuenta. La necesidad de un enfoque colaborativo es más urgente que nunca. Se espera que todos los involucrados aprovechen esta oportunidad para construir un futuro más estable y evitar repetir errores del pasado. La mirada está puesta en el futuro, y el desafío es grande.