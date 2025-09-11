El dólar avanzó a $1.445 y los bonos y acciones tuvieron una leve recuperación

El dólar oficial en el Banco Nación operó este jueves a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, lo que representa un alza del 0,7% respecto a la cotización del miércoles en las pizarras.

En tanto, el dólar mayorista se ofreció a $1.418 y $1.427 para ambas puntas. A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas los valores son de $1.390 y $1.445.

A su turno, el MEP operó a $1.431 y el Contado con Liquidación lo hizo a $1.438; mientras que el dólar "blue" se ofreció a $1.380 y $1.400 para ambas cotizaciones.

Los mercados financieros argentinos intentan encontrar estabilidad en un escenario económico complejo, mientras los activos bursátiles y el dólar se reacomodan ante las tensiones globales y locales. Los principales índices de la Bolsa de Nueva York registraron sólidas ganancias, con alzas de entre 0,8% y 1,3%, brindando un respaldo clave a los activos domésticos operados en Wall Street.

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval avanzó un 0,2% hasta los 1.830.000 puntos a las 13:20 horas. Sin embargo, los ADR y acciones de empresas argentinas en Wall Street mostraron un comportamiento mixto.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares, como los Bonares y Globales, consolidaron su tercera jornada consecutiva en terreno positivo, con un incremento promedio del 0,4%.

En el ámbito cambiario, un portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que Argentina informó al organismo sobre su decisión de intervenir en el mercado de divisas. El FMI instó al Gobierno a seguir fortaleciendo las reservas y consolidando la confianza en el peso.

Con la mirada puesta en las elecciones de medio término de finales de octubre, el Gobierno libertario enfrenta un momento clave para ampliar su representación en un Congreso actualmente dominado por la oposición peronista, lo que podría definir el rumbo de las políticas económicas en el corto plazo.

