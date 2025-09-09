Tras la fuerte suba posterior a las elecciones, el dólar cerró estable a $1.425

El dólar oficial cerró este martes en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, manteniéndose estable con respecto al cierre del lunes.

En medio de todo el revelo producto de la derrota legislativa de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, la divisa se mantuvo estable durante toda la jornada de hoy, sin marcar saltos como sucedió el lunes, donde llegó a rozar los $1.460.

Distintos operadores señalaron que la estabilidad de la moneda estadounidense se logró sin intervención oficial por parte del Gobierno, ya que se mantuvo flotando entre las dos bandas cambiarias (alrededor de $950 para el piso y $1.470 para el techo).

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.440.

El dólar "blue" se cotizaba esta tarde en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta, con una suba de 0,4% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.416, un incremento del 0,6%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,5% hasta $1.427,75, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,3% hasta los $1.435,4.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$ 40.541 millones.

En el arranque de las operaciones de este martes, las acciones mostraron un leve rebote, mientras que los bonos operan mixtos.

El Merval de la Bolsa de Buenos Aires sube 1% en las primeras transacciones, mientras que la mayoría de los ADRs que cotizan en Nueva York también muestran alzas.

En el caso de los bonos, operaron mixtos, aunque se destacó una suba de 4,9% en el GD46. El riesgo país se mantuvo por encima de los 1.100 puntos.

