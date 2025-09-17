El recuerdo de Alfonsín en 1983 y el rol de Córdoba
La presentación del libro que narra la campaña electoral del líder radical reunió a militantes históricos, dirigentes y jóvenes en el Cine Arte Córdoba, con tono emotivo y debates sobre la relevancia política actual.
17/09/2025 | 12:43Redacción Cadena 3
FOTO: La presentación del libro que recuerda la campaña de 1983.
Cuando caía la noche del lunes, el Cine Arte Córdoba se llenó para recibir la presentación de "Ahora Alfonsín. Historia íntima de la campaña electoral que cambió la Argentina para siempre", obra de Rodrigo Estévez Andrade y Matías Méndez.
Organizada por la Escuela de Formación Política Raúl Alfonsín, la jornada fue inaugurada por el concejal Sergio Piguillem, quien mantuvo un diálogo profundo con Estévez Andrade, destacado autor que vino especialmente desde Buenos Aires.
El evento destacó por un análisis pormenorizado de la irrupción política de Raúl Alfonsín, las complejas internas del peronismo y el rol clave de Córdoba en la construcción de su histórico triunfo.
La presentación conjugó recuerdos emotivos con risas, aplausos y lágrimas, en un ambiente nutrido por la presencia de exministros, legisladores, dirigentes y militantes históricos y jóvenes, quienes recibieron con entusiasmo la firma del libro.
Con aproximadamente dos horas de charla, la cita no solo evocó la historia electoral sino que se posó en la actualidad, incentivando la continuidad de la militancia y el compromiso político.
Jóvenes de la Escuela, Franja Morada y Juventud Radical participaron activamente, acompañados por exmilitantes y familiares de referentes de la centenaria tradición radical, en un acto que combinó memoria, política y esperanza en un espacio emblemático de la ciudad de Córdoba.
