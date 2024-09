El dólar blue registró un "rebote" luego de varias jornadas de bajas

El dólar "blue" registró hoy una suba del 0,4% para terminar en $1.245 en una jornada en donde la retracción de la oferta marcó el pulso del mercado, luego de varios días en que las ventas habían hecho caer el precio de la divisa en todas sus variantes.

En el segmento financiero el dólar MEP se mantuvo en los $1.200 mientras que el Contado Con Liquidación (CCL) "rebotó" 0,45% para terminar en 1.226% en un mercado escasamente operado.

Ante este panorama, el Banco Central pudo comprar US$ 64 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que sirvieron para engrosar en US$ 134 millones las Reservas Internacionales que terminaron en US$ 27.263 millones.

En tanto, el Dólar Banco Nación registró una suba del 0,15% para terminar en $ 985 en su tipo vendedor, y el dólar Turista avanzó también 0,15% para quedar en $1.576.

A mitad de la jornada, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el precio del dólar "va converger al (tipo de cambio) oficial " y que "la moneda fuerte va a ser el peso".

Caputo formuló estas declaraciones en el marco de la celebración del 140 Aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El jefe del Palacio de hacienda aprovechó la oportunidad para defenderse de críticas del pasado: "Me querían matar cuando dije que se iba a tener que vender dólares para pagar impuestos y está pasando".