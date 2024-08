Luis Caputo estrenó el canal de streaming haciendo foco en el blanqueo

El ministro de Economía, Luis Caputo, inauguró este viernes la primera emisión del streaming de su cartera, junto a un grupo de economistas cercanos al gobierno.

"El blanqueo va a acelerar la convivencia de monedas", subrayó el funcionario nacional. Al hablar de las perspectivas económicas y financieras de los próximos meses, Caputo aseguró que el riesgo país es "un indicador atrasado".

"No me importa mucho, como sí a los tenedores de bono, pero lo digo porque Argentina no necesita hoy convencer a los mercados porque no va a tener que ir a ellos en el próximo año y medio", resaltó.

Además, el ministro sostuvo que "en ese año y medio, la perspectiva es que la realidad vaya a ser muy contundente y que la Argentina va a poder refinanciar su capital probablemente a tasas de un dígito".

La primera emisión del stream tuvo a Federico Furiase, Director del Banco Central de la República Argentina, y a Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, en la conducción, mientras que los invitados fueron Caputo, y Liban Kusa, abogado especialista en temas tributarios.