¿La firma de Dios?

FOTO: Jason Perash no fue a Roma por el Cónclave. Fue por un autógrafo.

Por Marcos Calligaris

Jason Perash no vino a Roma por el Cónclave. Vino por un autógrafo.

Este señor de Colorado —de gorra, anteojos finos y ese entusiasmo americano que hace que todo parezca un deporte— colecciona pelotas. De béisbol. Firmadas. Tiene vaya uno a saber cuántas, firmadas por medio planeta: desde Nixon hasta Trump, pasando por astronautas, Juan Pablo II y Paul McCartney. Algunos coleccionan estampillas, otros traumas; Jason, pelotas.

Pero esta vez la cosa se le fue un poco de las manos. Se apareció en el Vaticano en plena sede vacante con una caja llena de pelotas vírgenes y un plan más digno del Antiguo Testamento que de un aficionado al deporte: hacerlas firmar por todos los cardenales que entran al Cónclave. ¿Por qué? Porque uno de ellos —¡uno solo!— va a salir de allí convertido en Papa, y Jason quiere tener su firma ‘de antes’. Como quien junta figuritas sin saber cuál va a ser la difícil.

“¿Y si le acierta?”, pregunta uno.

“¿Y si no?”, pregunta otro.

“¿Y si ya la tiene firmada?”, se pregunta él, acariciando su tarjeta personal que muestra con orgullo como si fuera una credencial papal: su nombre, su teléfono y, claro, tres pelotas gloriosas garabateadas por Benedicto XVI, Juan Pablo II y, por qué no, McCartney.

Jason es católico. También es paciente, y parece buena gente. Dice que si alguien lo ayuda a conseguir la firma del nuevo pontífice, hará una donación a la diócesis de ese benefactor (y deja constancia de su promesa en la tarjeta).

Me pregunta con inocente desconcierto por qué creo que a los periodistas nos interesa su historia, que no entendía el revuelo; me mira desconcertado de nuevo cuando le respondo que, en una semana de cardenales mudos, fumatas posibles y teorías santas, encontrar a un tipo que junta pelotas firmadas por papas y astronautas era lo más sensato que habíamos visto en días.

Y ahí sigue, en la Plaza de San Pedro, pelotas en mano, mirando a los cardenales como quien mira al futuro: con fe, con esperanza… y con una lapicera indeleble.