Diputados debate el rechazo a los vetos de Milei al Garrahan y las universidades

Con la presencia de 132 diputados, empezó la sesión para tratar los vetos a las leyes de emergencia del Hospital Garrahan y del aumento de los recursos a las universidades públicas del país.

La sesión fue abierta por la vicepresidente del cuerpo, Cecilia Moreau, justo cuando habían reunido el quórum reglamentario y, tras la entonación del himno, se hizo cargo de la presidencia Martín Menem.

Al inicio de la sesión, Menem tomó juramento al diputado por Santa Cruz, Facundo Prade, quien reemplazó a Sergio Acevedo.

El quórum de 132 legisladores se conformó con la presencia de Fuerza Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre, la izquierda, Innovación Federal y algunos radicales.

Tras diez minutos de sesión se pasó a cuarto intermedio ya que se busca un acuerdo para acortar la sesión, tras una moción de Miguel Angel Pichetto, para que se vote el rechazo a los vetos a libro cerrado

En simultáneo, estudiantes, médicos, sindicatos y partidos opositores se movilizan desde distintos puntos de Buenos Aires rumbo a un Parlamento fuertemente custodiado por más de 1.000 agentes federales.

El desafío opositor a los vetos en el Congreso coincide con el peor momento del gobierno desde que Milei llegó al poder en 2023 como consecuencia de la derrota del oficialismo en la elección de legisladores provinciales en Buenos Aires el 7 de septiembre y el temblor que generó en los mercados financieros con tensión cambiaria, derrumbe de acciones y bonos de deuda y aumento del riesgo país.

La Libertad Avanza, que es minoría en el Congreso, ya sufrió un revés semanas atrás cuando la oposición liderada por el peronismo tumbó el veto a una ley que mejoraba las prestaciones para la discapacidad.

El mandatario ultraderechista también vetó el 10 de septiembre la ley de financiamiento universitario y otra de emergencia pediátrica bajo el argumento de que generan desequilibrio fiscal, pilar de su programa económico.

La primera norma actualiza el presupuesto para las universidades nacionales, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, al tiempo que establece una recomposición salarial para docentes y no docentes.

La otra ley declara la emergencia pediátrica en todo el país por dos años y contempla más fondos para insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnología médica y atención pediátrica. La lucha por la sanción de la norma está liderada por los médicos del Hospital Garrahan.

Para insistir en las normas vetadas por el Ejecutivo, la oposición necesita el voto de los dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso. Si una no logra ese número, los vetos quedaron en pie.

El debate empezó pasado el mediodía en la Cámara de Diputados con incertidumbre respecto del resultado mientras el Gobierno negoció a contrarreloj con bloques de la oposición más moderada. Pero la búsqueda de apoyo para frenar iniciativas sensibles como la educación pública universitaria y la salud pediátrica se volvió cuesta arriba en medio de la campaña para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

En coincidencia con la sesión, la tercera marcha federal universitaria contra Milei confluye frente al Congreso, donde los organizadores colocaron una pantalla gigante que transmitió el debate parlamentario.

Además de los universitarios, también participaron de la movilización médicos pediatras del hospital Garrahan, organizaciones sociales, la principal central sindical y militantes del peronismo y de partidos de izquierda.

