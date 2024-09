Cruce entre Milei y CFK: "Analfabetos numéricos" y "te espero en el Patria"

El presidente Javier Milei se hizo eco de las críticas de Cristina Kirchner es las redes sociales, a casi nueve meses del inicio de la gestión libertaria y señaló que la exmandataria se rodeó de "analfabetos anuméricos que destruyeron el país".

"@CFKArgentina Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase particular ad honorem", publicó el Presidente en su cuenta de X.

.@CFKArgentina Yo sé que vos de economía no entendes mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase… — Javier Milei (@JMilei) September 6, 2024

La expresidenta Cristina Fernández, había cuestionado el rumbo económico del Gobierno, al defender la aplicación del "cepo cambiario" por considerar el carácter "bimonetario" de la Argentina donde los ciudadanos eligen el dólar como moneda de ahorro.

No obstante, la dirigente peronista volvió a arremeter contra Milei al mediodía: "Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta".

"Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras, porque tiempo tenés y lo dedicas a boludear en las redes, te espero en el Patria y te explico un poquito", completó.

.@JMilei Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras -porque… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 6, 2024

Acto seguido, llegó una nueva réplica de Milei. "No te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase”, señaló en el inicio de un nuevo posteo en redes sociales. Luego, completó: “A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada. Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo, yo vine a rescatar al país, no a hundirlo. Ciao".

.@CFKArgentina no te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase... A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada...

Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo paso. Yo vine a rescatar al País no a hundirlo.

CIAO !!! pic.twitter.com/UKzIqx6Oc7 — Javier Milei (@JMilei) September 6, 2024

Y la ex presidenta zanjó la diatriba: "Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN", cerró la ex presidenta.

Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 6, 2024

La carta de Cristina Kirchner: "Es la economía bimonetaria, estúpido"

En un extenso documento presentado en redes sociales, Fernández eligió parafrasear una cita icónica del ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien en la campaña de 1992 contra George Bush lanzó "Es la economía, estúpido" y la adaptó a la situación de la Argentina: "Es la economía bimonetaria, estúpido", lanzó.

"Sería conveniente que, en términos de política económica, nuestros economistas encuentren una definición más rigurosa sobre la regulación para la adquisición de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que la de ‘cepo’", señaló CFK al referirse a la medida restrictiva que tomó en 2012.

Fernández realizó un largo diagnóstico sobre la situación que justificó esa decisión y las razones por las cuáles la economía argentina es bimonetaria, pero evitó referirse al déficit fiscal y la financiación vía emisión o deuda que requiere ese faltante fiscal.

A nueve meses de la llegada de Milei y “las fuerzas del cielo”…



ES LA ECONOMÍA BIMONETARIA, ESTÚPIDO. Aportes para un debate argentino.



???? https://t.co/Poopu0m8Mj pic.twitter.com/AB62W65Q2p — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 6, 2024

La expresidenta sostuvo que tuvo que implantar el cepo "por una corrida impulsada desde el sector financiero", pese a que la economía crecía y se había producido su triunfo electoral con 55% de los votos lo cual daba certidumbre política.

Análisis de la época, señalan que justamente la corrida se produjo a raíz de ese resultado que llevó a una salida de inversores temerosos del rumbo que tomaría el país. No obstante, para CFK "quedó así al descubierto que los discursos del mainstream, acerca de la necesidad de certidumbre y estabilidad política y económica son solo eso, discursos".

La actual líder de Unión por la Patria recordó que "durante mis dos mandatos enfrenté corridas cambiarias de una persistencia similar a la del alfonsinismo, mayor a las del menemismo, y únicamente superada por la del gobierno de la Alianza".

Añadió que este escenario de tensión financiera se extendió incluso durante el posterior gobierno de Mauricio Macri e insistió en avalar el cepo cambiario. Pero aclaró: "Esto no significa santificar el "cepo", sino entender a partir de la experiencia y no desde la teoría, el funcionamiento de la economía en la Argentina frente a la cuestión del dólar", afirmó.

