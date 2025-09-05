Créditos hipotecarios: los bancos endurecen las condiciones por la suba de tasas

El acceso a créditos hipotecarios en Argentina se volvió más difícil debido al aumento de las tasas de interés y a los requisitos más estrictos impuestos por los bancos. Las cuotas se encarecieron, los plazos se acortaron y se exigen mayores ingresos comprobables y garantías, lo que reduce significativamente la cantidad de familias que califican para un préstamo.

Esta situación llevó a muchos a ajustar sus planes: optan por departamentos más pequeños, barrios más económicos o directamente recurren al mercado del alquiler.

Según dijo a TN Daniel Bryn, analista inmobiliario y responsable de Zipcode, "las operaciones prácticamente cerradas se frenaron a último momento porque los bancos recalcularon y pidieron nuevas exigencias o aprobaron montos menores a los esperados".

Además, señaló que los bancos endurecieron los criterios de evaluación crediticia, exigiendo mayor antigüedad laboral o permanencia como clientes, e incluso suspendieron líneas preaprobadas.

Por su parte, Andrés Salinas, economista de la Unsam, atribuyó estas restricciones al contexto financiero, "La escasez de pesos en el sistema elevó las tasas de interés, que es el costo del dinero".

Por ejemplo, el Banco Macro fijó su tasa en 15% para clientes con acreditación de haberes; Banco Hipotecario en 11,9% y Galicia en 11,5%. "Los bancos son más selectivos ante el aumento de la demanda y ajustan las condiciones", explicó Salinas.

A pesar de las trabas, algunos bancos ofrecen alternativas. El Banco Ciudad mantiene una línea especial con una tasa de 4,5% + UVA en zonas específicas del microcentro y el sur de Buenos Aires, como La Boca, Villa Soldati, Villa Lugano, Nodo Sáenz y Barrio Olímpico, frente al 8,1% de su línea tradicional. Esta tasa, que antes era de 3,5%, implica un aumento en la cuota inicial: para un crédito de $100 millones a 20 años, pasó de $581.490 a $642.000, un 10% más. El Banco Nación también compite con una tasa de 4,5% para el mercado general.

La línea especial del Banco Ciudad, lanzada hace un año, financia hasta el 75% del valor del inmueble (65% con garantes) con un monto máximo de $350 millones y un plazo de hasta 20 años. La cuota no puede superar el 25% de los ingresos familiares, y se permite extender el crédito hasta un 25% más si el ajuste por CVS eleva la cuota más de un 10%. Estas zonas concentran el 20% de los créditos otorgados en esta línea.

En paralelo, los alquileres en estas áreas reflejan el contexto económico. Según Zonaprop, un departamento de dos ambientes tiene un valor promedio de $657.736 en Retiro, $617.179 en San Nicolás, $619.994 en Monserrat, $602.780 en La Boca, $636.743 en Boedo, $675.755 en Pompeya y $512.510 en Lugano.

