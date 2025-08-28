Cachanosky: "Estas tasas se vieron durante el kirchnerismo y en las crisis"

Roberto Cachanosky, economista de amplia trayectoria, habló sobre la volatilidad del dólar de los últimos días e hizo referencia a las altas tasas de interés. “Las tasas de este tamaño se vieron durante el kirchnerismo y en épocas de crisis, básicamente, están ya casi cerca de los tres dígitos”, explicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. Aseguró que el gobierno paga cualquier tasa con tal de renovar los bonos vencidos, lo que incrementa el gasto público en el rubro de intereses.

Cachanosky advirtió que esto afecta al sector privado, ya que “si usted quiere tomar un préstamo personal para comprar un televisor, lo va a pagar tres veces con la tasa que le van a cobrar”. Además, mencionó que el estado compite por el escaso crédito en la economía, lo que podría llevar a una mayor recesión y un posible aumento de la desocupación.

En cuanto a la situación actual, Cachanosky indicó que “nunca resolvieron el problema del gasto cuasi fiscal que tenía el Banco Central con los bancos”. Este escenario se complica por un ambiente político tenso, tanto por la oposición como por problemas internos del gobierno, que afectan la credibilidad del equipo económico. “El mercado le está diciendo no creo en tu capacidad de pago”, sostuvo Cachanosky.

Respecto al futuro, el economista enfatizó que, sin una rectificación en la política económica, será “muy difícil que se pueda salir en forma suave de todo esto”. También mencionó que, en julio, los intereses devengados por la deuda alcanzaron los 14.500 millones de dólares, lo que representa un gasto significativo en intereses.

Cachanosky también abordó el tema del tipo de cambio y el cepo, afirmando que “lo que hay que hacer es liberar el mercado de cambios y ver cuál es el tipo de cambio”. Criticó la intervención del gobierno en la economía, señalando que “esto es más una mesa de dinero que una política económica”.

Finalmente, Cachanosky reflexionó sobre la situación política y económica, comparando el actual contexto con el de años anteriores. Aseguró que, independientemente de quién gane las elecciones, “va a tener que lograr un acuerdo con distintas fuerzas políticas para sacar adelante reformas estructurales”.

En cuanto a la reciente violencia política, Cachanosky repudió tanto la violencia física como la verbal, señalando que “la verbal lleva a la violencia política, física después”.

Entrevista de Alberto Lotuf.