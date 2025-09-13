Castiglioni: "El dólar se disparó porque el resultado en PBA no fue el esperado"

La economista de C&T, María Castiglioni, analizó el impacto de la suba del dólar, que el viernes alcanzó los $1.465 para la venta y casi tocó el techo de la banda cambiaria. "Apenas conocido el resultado de las elecciones, el tipo de cambio pegó un salto fuerte, tuvo varios días un poco más tranquilos, y el viernes volvió a tener una suba fuerte, aunque con poco volumen operado", explicó.

Según Castiglioni, la cotización se disparó porque "el resultado no era el esperado", ya que, aunque se preveía una posible derrota del oficialismo frente al kirchnerismo, la diferencia en los resultados sorprendió al mercado.

La economista destacó en diálogo con Cadena 3 que la lectura del resultado electoral estuvo "tal vez mal enfocada" por el Gobierno, los medios y el mercado, al interpretarlo en términos nacionales en lugar de considerar el contexto local. "La provincia de Buenos Aires es la primera vez que tiene una elección de cargos locales, concejales, legisladores provinciales en la historia, siempre venían junto con los cargos nacionales", señaló.

En este sentido, subrayó el rol clave de los intendentes kirchneristas, quienes “hicieron una movilización muy grande para llevar gente a votar”, mientras que el oficialismo careció de un aparato similar y de alianzas estratégicas en el interior de la provincia. Esto, según Castiglioni, derivó en una diferencia de más de cinco puntos, lo que "desató ciertos cuestionamientos políticos, cuestionamientos sobre la economía y pusieron más tensión a lo que ya venía ocurriendo".

En el plano económico, Castiglioni apuntó a la presión generada por el vencimiento de letras (lefis) por 15 billones de pesos, destinadas a absorber liquidez emitida previamente por el Banco Central para financiar al Tesoro. "Costó mucho realocar, reabsorber" esos fondos, afirmó, en un contexto donde "la mayoría se dolariza" ante la incertidumbre electoral.

Sin embargo, destacó un aspecto positivo: "Las tasas de interés bajaron significativamente, primero en el mercado de pases, en el mercado de cauciones y de tasas que manejan los bancos con el Banco Central, y eso ya se trasladó a tasas de interés que son relevantes para la actividad económica, sobre todo las tasas de corto plazo".

Sobre la posibilidad de que el dólar siga subiendo, Castiglioni señaló que "no mucho más porque ya estamos cerca del techo de la banda", establecido por encima de los 1.470 pesos en el tipo de cambio mayorista, con un movimiento mensual del 1%. En caso de superar este límite, explicó, "el Banco Central va a vender reservas para mantenerlo en ese techo", según el esquema cambiario vigente desde el 11 de abril.

Ante la consulta sobre si los mercados podrían reaccionar negativamente a esta intervención, aclaró que "no es una decisión, es cómo está el esquema cambiario". Aunque no descartó una posible eliminación de las bandas en el futuro, afirmó que "por ahora no creo que eso ocurra".

Castiglioni también destacó en Cadena 3 los logros macroeconómicos, como la baja de la inflación. "Siguió bajando y estuvo por cuarto mes consecutivo bajo el 2% mensual gracias a medidas como el equilibrio fiscal y la no emisión de pesos". Sin embargo, advirtió que propuestas de aumento de gastos sin recursos, junto con la historia de incumplimientos y alto riesgo país de Argentina, generan tensiones adicionales. "El tipo de cambio actual, ajustado por inflación, corrigió casi 30% respecto de lo que era a principio de año", añadió.

De cara al próximo mes, la economista anticipó que la evolución dependerá de las señales políticas, especialmente tras el discurso del presidente en cadena nacional este lunes a las 21, donde presentará el Presupuesto 2026. Este incluirá prioridades de gasto, obras de infraestructura y temas sensibles como fondos para universidades y jubilaciones.

Por último, Castiglioni resaltó la importancia del diálogo con gobernadores aliados y aquellos que firmaron el Pacto de Mayo, lo que podría "colaborar a aplacar la incertidumbre". No obstante, advirtió que "sin duda van a ser probablemente semanas de tensión".

Informe de Guillermo López.