Impacto electoral: el dólar oficial saltó $45 y cerró por encima de los $1.400
Durante la jornada, la divisa logró ubicarse en el techo de la banda cambiaria.
08/09/2025 | 18:05Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
-
Audio. Se dispara el dólar y los mercados castigan a las acciones argentinas
Ahora país
El dólar oficial cerró este lunes en $1.365 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $45 respecto del último cierre.
La disparada de la divisa surge luego de que se hayan conocido los resultados de la elección legislativa de la Provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, al cosechar 46,96% de los votos contra 33,85%, respectivamente.
Esto hizo que durante la rueda de hoy el dólar se ubicara en el techo de la banda cambiaria, tocando los $1.460 durante las primeras horas de la jornada.
/Inicio Código Embebido/
Elecciones legislativas. Milei crea una mesa política con funcionarios y otra de diálogo con gobernadores
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras la dura derrota en los comicios de la provincia de Buenos Aires.
/Fin Código Embebido/
A medida que las operaciones en el mercado iban aumentando, la moneda estadounidense fue retrocediendo en su precio y terminó cerrando en la zona de los $1.425, una baja de $35 con relación a la apertura.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.430 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.460.
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.360 para la compra y $1.380 para la venta, con una suba de 1,1% en la jornada.
/Inicio Código Embebido/
Tras las elecciones. Kicillof: “Le pedí a Milei que me atienda para que tengamos una reunión"
Tras el triunfo en las elecciones, el gobernador bonaerense le reclamó al jefe de Estado que “cambie el rumbo” de su política.
/Fin Código Embebido/
El dólar mayorista se ubicaba en $1.408 con un alza de 3,3%.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 3,7% hasta $1.434,68, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 3,7% hasta los $1.442,46.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.520 millones.
Lectura rápida
¿Cuál fue el cierre del dólar oficial?
El dólar oficial cerró en $1.365 para la compra y $1.425 para la venta.
¿Qué partido ganó las elecciones en Buenos Aires?
Fuerza Patria se impuso con 46,96% de los votos.
¿Qué pasó con el dólar durante la jornada?
El dólar tocó los $1.460 y luego cerró en $1.425.
¿Cuál es la cotización del dólar blue?
El dólar blue se cotizaba en $1.360 para la compra y $1.380 para la venta.
¿Cuáles son las reservas del Banco Central?
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban en US$40.520 millones.