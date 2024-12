Bullrich y Pullaro recibieron amenazas de muerte de una banda narcoterrorista

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, publicó este domingo a la noche un comunicado oficial, en el que asegura que recibieron un video de una organización narcoterrorista, donde se amenaza de muerte al gobernador Maximiliano Pullaro, a ella y al pueblo argentino.

“La Oficina del Presidente informa que, en el día de la fecha, el Gobierno de la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación han recibido un video de una organización narco terrorista todavía no identificada, amenazando de muerte al gobernador Pullaro, a la ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich y al pueblo argentino”, expresa el comunicado.

Además, agrega: "Desde el inicio de nuestra gestión, asumimos la responsabilidad de implementar una nueva doctrina de seguridad: el que las hace, las paga. Este enfoque es el que ha permitido reducir en un 80%".

El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover.



