"Toto" Caputo contra el Club de los Devaluadores y la Santa Orden de la Emisión

Adrián Simioni

El ministro Luis "Toto" Caputo cerró el jueves otra canilla por la que el Banco Central estaba forzado a emitir pesos. Desde hace años, los gobiernos le exigían al Central que les dieran pesos para seguir gastando. Eso hacía que hubiera tantos pesos, que el Central se los pedía prestados a los bancos para tratar de controlar la inflación. Pero tenía que pagarles un interés cada vez más alto. Al final, el Central tenía que emitir además de pesos para el Gobierno, pesos para pagar ese interés. Más inflación.

Ahora, Caputo y Milei dijeron basta. Que los que vivieron del Estado y de los pesos impresos se hagan cargo de esa deuda y sus intereses y dejemos de pasarle el muerto al resto de la sociedad que no vive del Estado. Con lo cual todos los que viven del Estado están muy preocupados. Ya están con un ajuste porque el Central dejó de emitir para ellos. Y ahora tendrán que ahorrar aún más para pagar la deuda que ellos generaron.

Por eso, Caputo dijo que, para él, el peso va a valer más en relación al dólar. Porque se deja de emitir. Y es lo mismo que decir que el que apuesta al dólar pierde, porque entonces si el peso va a valer más, el dólar valdrá menos. Algo que tampoco conviene a muchísimos.

Todo esto deja al ministro "Toto" Caputo cada vez más rodeado: "Toto", contra la Santa Orden de la Emisión y el Club de los Devaluadores.

¿Quiénes son los que cuestionan ahora todo esto? ¿A quiénes afecta?

Por empezar a todos los que tienen dólares atesorados, que no saben si empezar a invertirlos en algo ahora que el "blue", el "liqui" y el MEP subió o apostar a que salte una devaluación extragrande que haga que sus dólares les sirvan para comprar más cosas en Argentina.

Molesta a los exportadores. Molesta a los industriales menos eficientes, que no pueden competir con las importaciones.

También molesta a los bancos. Tenían de acreedor al Central, el sueño del pibe: un acreedor que jamás no te va a pagar porque tiene la maquinita de imprimir. Y ahora tienen de acreedor al Gobierno argentino, un defaulteador. Encima a tasa de interés negativa. Y encima no pueden salir corriendo a cambiarlos por dólares. Para ellos sigue la licuadora, moderada. El kirchnerismo acusa a "Toto" de laburar para los bancos, pero hasta ahora "Toto" los emperna.

También molesta a todos los vividores del Estado: gobernadores, intendentes, empleados estatales de la Nación, provincias y municipios, los sindicatos estatales y todos los subsidiados, todos de la Santa Orden de la Emisión, ven que no les quedará otra que ser austeros. En lugar de seguir inventando ministerios, si Milei y Caputo logran hacer esto, los gobernadores van a tener que ver cómo ser un poquito más austeros.

Pero, entonces, ¿A quienes tienen de su lado Milei y Caputo? Bueno, tienen a varios millones de personas que tienen pesos (no son del Club de los Devaluadores), pero que tienen que conseguírselos solos trabajando de verdad en el sector privado (por lo tanto no son de la Santa Orden de la Emisión).

A diferencia de los empleados públicos, por ejemplo, que primero se benefician con los pesos que se emiten para pagarles sus sueldos y luego los afecta la inflación, a los empleados privados primero los golpea la inflación cuando se emiten pesos y recién después tienen que ponerse a trabajar y arreglárselas para juntar los pesos devaluados que los estatales acaban de desparramar por la calle. Son los que les cortan el pasto a un empleado judicial.

El problema que ellos no están agrupados. Si lo están, sus sindicatos, los del sector privado, no dicen nada. Son cuentapropistas. No tienen dólares y se rompen la espalda para conseguir los pesos. En los últimos dos meses comenzaron a beneficiarse de la dura y lenta baja de la inflación, que es lo mismo que bajarles un impuesto.

Nada de esto implica dar vuelta años de desastres fiscales, ni negar la complejidad de este tipo de cambio para muchas industrias o el impacto que el ajuste del Estado tiene en toda la economía, pero sirve para mostrar quiénes son el Club de los Devaluadores y la Santa Orden de la Emisión que rodean a un "Toto" Caputo que no tiene la varita mágica de Harry Potter.

